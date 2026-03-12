El “ladrón silencioso de la visión”: señales del glaucoma

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Muchas personas no saben que tienen glaucoma hasta que el daño en la visión ya está avanzado. Esta enfermedad ocular puede presentarse a cualquier edad, aunque es más frecuente en adultos mayores y figura entre las principales causas de ceguera en personas mayores de 60 años.

De acuerdo con la Mayo Clinic, el glaucoma es una afección que daña el nervio óptico, encargado de enviar la información visual del ojo al cerebro y fundamental para tener una buena visión. Cuando este nervio se deteriora, puede provocar pérdida progresiva de la visión e incluso ceguera.

El daño en el nervio óptico suele estar relacionado con una presión elevada dentro del ojo, conocida como presión intraocular. Sin embargo, el glaucoma también puede desarrollarse incluso cuando la presión ocular es normal.

Uno de los mayores riesgos de esta enfermedad es que muchas de sus formas no presentan señales de advertencia en las etapas iniciales. El deterioro de la visión suele ser gradual, por lo que muchas personas no notan cambios hasta que el glaucoma ya se encuentra en fases más avanzadas.

Por esta razón, especialistas recomiendan realizar exámenes oculares periódicos, especialmente aquellos que miden la presión de los ojos. Detectado a tiempo, el glaucoma puede tratarse y así reducir o prevenir la pérdida de la visión. No obstante, quienes padecen la enfermedad generalmente necesitan tratamiento o control médico durante toda la vida.

Síntomas del glaucoma

Según la Mayo Clinic, los síntomas pueden variar dependiendo del tipo y la etapa de la enfermedad.

Glaucoma de ángulo abierto

Ausencia de síntomas en las etapas iniciales.

Aparición gradual de puntos ciegos en la visión lateral o periférica.

En etapas avanzadas, dificultad para ver objetos en la visión central.

Glaucoma agudo de ángulo cerrado

Dolor de cabeza intenso.

Dolor fuerte en los ojos.

Náuseas o vómitos.

Visión borrosa.

Halos o anillos de colores alrededor de las luces.

Enrojecimiento de los ojos.

Glaucoma de tensión normal

Sin síntomas al inicio.

Visión progresivamente borrosa.

En etapas avanzadas, pérdida de la visión lateral.

Glaucoma en niños

Ojos opacos o nublados en bebés.

Lagrimeo sin llanto.

Visión borrosa.

Miopía que empeora.

Dolores de cabeza.

Glaucoma pigmentario

Halos alrededor de las luces.

Visión borrosa al realizar ejercicio.

Pérdida gradual de la visión lateral.

Cuándo acudir al médico

Si los síntomas aparecen de forma repentina, podría tratarse de glaucoma agudo de ángulo cerrado, una condición que requiere atención médica inmediata, detalla Mayo Clinic.

Entre los signos de alerta se encuentran dolor intenso en los ojos y fuerte dolor de cabeza. En estos casos, se recomienda acudir de inmediato a una sala de emergencias o consultar con un especialista en ojos u oftalmólogo.

Factores de riesgo según Mayo Clinic

El glaucoma puede dañar la visión antes de que la persona note síntomas. Por ello, la Mayo Clinic identifica varios factores que aumentan el riesgo de desarrollar esta enfermedad: