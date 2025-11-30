¿Qué es lenacapavir y cómo ayuda a prevenir el VIH en personas en riesgo?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Con sólo dos inyecciones al año, lenacapavir ayuda a prevenir la infección por VIH en personas de riesgo. Debido a su forma de administración y a su gran eficacia, este medicamento ha supuesto un importante paso adelante en la lucha contra el virus.

Lenacapavir es un medicamento que actúa de una manera distinta al resto de fármacos aprobados. Es un inhibidor de la cápside del virus.

En un primer momento, se utilizó para tratar a las personas con VIH que habían desarrollado resistencia a otros antirretrovirales. Pero hace sólo unos meses, la Agencia Europea del Medicamento y la FDA aprobaron el uso preventivo de este fármaco.

“Aunque aún no disponemos de una vacuna contra el VIH, lenacapavir es una muy buena opción”, manifiesta el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) destruye progresivamente el sistema inmune, encargado de defender el organismo frente a virus, bacterias, hongos y otros agentes causantes de enfermedades. El VIH es un retrovirus, un tipo de virus que almacena su información genética como ARN, mientras que la mayoría de los seres vivos utilizan ADN para este fin. Cuando el VIH entra en una célula humana, una enzima llamada...