Longaniza: lo bueno, lo malo y lo que pocos saben de este embutido

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La longaniza es uno de los embutidos más populares en la República Dominicana y gran parte de Latinoamérica. Presente en desayunos, almuerzos y cenas, su sabor intenso y versatilidad la han convertido en un símbolo de tradición culinaria que une familias y despierta recuerdos.

Lo bueno: sabor y aporte energético

• Rica en proteínas y calorías, la longaniza es una fuente rápida de energía.

• Su versatilidad permite combinarla con arroz, plátano, yuca o pan, adaptándose a distintos contextos sociales y económicos.

• Para muchos, representa un alimento accesible y parte de la identidad gastronómica.

Lo malo: riesgos para la salud

• Alto contenido de grasas saturadas y sodio, lo que puede aumentar el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

• Procesos de elaboración artesanal sin control sanitario pueden implicar contaminación o exceso de aditivos.

• El consumo frecuente se asocia con problemas digestivos y aumento de colesterol.

Lo que pocos saben

• La longaniza varía según la región: algunas versiones incluyen especias locales, otras mezclan carne de cerdo con res o pollo.

• En comunidades rurales, se conserva con métodos tradicionales como el ahumado o la salazón, prácticas que le dan un sabor único pero también elevan el nivel de sodio.

• Estudios recientes advierten que ciertos embutidos artesanales pueden contener nitritos en niveles superiores a lo recomendado.