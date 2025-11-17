Lugar de trabajo: controlando y colaborando con la diabetes

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

Con la diabetes afectando a millones de personas en edad laboral a nivel mundial, el entorno de trabajo se convierte en un espacio crucial para su manejo. Lejos de ser un impedimento, la diabetes puede gestionarse eficazmente en la oficina, donde sea que trabajes, con una combinación de autocuidado por parte del facilitador y una cultura de apoyo y colaboración por parte de la empresa y todos sus compañeros.

Controlando la diabetes:

Vivir con diabetes mientras se trabaja exige disciplina y planificación. Los facilitadores pueden ser proactivos en su autocuidado de varias formas:

Planificando las comidas:

Llevar comidas saludables y controladas en carbohidratos es esencial para mantener los niveles de glucosa estables, evitando las opciones rápidas y menos saludables de alguna cafetería cercana.

Monitoreo sin estrés:

El control de la glucosa (sea con punciones tradicionales o dispositivos de monitoreo continuo) es una necesidad médica, no una distracción. Las empresas deben permitir a los facilitadores realizar esta tarea de forma discreta y cuando sea necesario, en un área cómoda, no en el baño.

Manejo de la Insulina/Medicamentos

Poder contar con un lugar adecuado y refrigerado, si es necesario, para almacenar la insulina y administrarla a tiempo es fundamental.

Pausas Activas:

Aprovechar las pausas o el tiempo de almuerzo para realizar breves caminatas o estiramientos ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y a reducir el estrés.

Comunicación

Informa siempre a un compañero de confianza o al equipo de Recursos Humanos y Salud ocupacional, sobre la condición de diabetes y sobre qué hacer en caso de hipoglucemia (niveles bajos de azúcar) o lo contrario, hiperglucemia, es un paso crucial para la seguridad.