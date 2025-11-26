Nomofobia infantil: el riesgo oculto en la salud mental de los niños

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La nomofobia infantil no es simplemente una tendencia ni un arrebato digital, es una fractura silenciosa que se instala en la afectividad, atención, vínculo social e identidad de los más pequeños.

Reconocerla es el primer paso para un acompañamiento integral que contribuya a equilibrar las relaciones personales con la tecnología.

“La estimulación visual y auditiva que los niños reciben del celular afecta directamente a su cerebro, ya que son estímulos rápidos que ellos no pueden entender, procesar o retener la información de manera adecuada por la inmadurez de este.

Esa búsqueda de satisfacción inmediata está relacionada con la generación de dopamina, la sustancia que nos hace estar felices, y el uso de celular incrementa la producción de esta, produciendo un efecto placebo; contrario al no uso del celular se alteran comportamientos y conductas debido a la falta de satisfacción inmediata”, así lo explica Anayeli Pérez, psicóloga clínica y especialista en neuropsicología.

Tiempos, pantallas, emociones: el lado invisible de la conexión

Ese sentimiento de “no tener el celular a la mano”, además de una dependencia obvia, tiene consecuencias como trastornos de ansiedad, falta de concentración, conducta inapropiada, desatención escolar o aislamiento. Hoy en día, todos estos aspectos están afectando de manera negativa la salud mental de los niños, planteando nuevos desafíos en torno a la crianza y el uso de la tecnología.

Los efectos

Ansiedad constante, reacciones emocionales, déficit atencional y rendimiento escolar, aislamiento virtual, desarrollo de adicciones.

Es recomendable que los adultos moderen el uso de sus teléfonos para practicar con el ejemplo.