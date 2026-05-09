Que es el norovirus y como se contagia

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El norovirus es responsable de la llamada gripe estomacal o intoxicación alimentaria viral. Produce inflamación del estómago y los intestinos, causando malestar intenso aunque generalmente de corta duración (1 a 2 días).

No existe vacuna ni tratamiento específico, por lo que la atención se centra en la hidratación y el manejo de los síntomas.

Formas de contagio

Alimentos y bebidas contaminadas: especialmente mariscos crudos o mal cocidos, frutas y verduras mal lavadas.

Superficies y objetos: al tocar áreas contaminadas y luego llevarse la mano a la boca.

Contacto directo: al cuidar a una persona enferma o compartir utensilios, comidas o bebidas.

Gravedad y riesgos

Aunque la mayoría de los casos se resuelven en pocos días, el riesgo principal es la deshidratación, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas previas. Los vómitos y la diarrea repetidos pueden requerir hidratación intravenosa en casos severos.

Alta contagiosidad

El norovirus es extremadamente contagioso: Según el Departamento de Salud de Washington basta con 10 partículas virales para causar infección, mientras que un vómito o evacuación puede contener más de 100 millones. Las personas pueden transmitir el virus desde que aparecen los síntomas hasta dos semanas después de recuperarse. Además, el virus resiste temperaturas extremas y permanece activo en el ambiente por largos períodos, lo que facilita brotes en lugares cerrados como guarderías, cárceles, cruceros y residencias de ancianos.

Prevención

Lavado de manos con agua y jabón, especialmente después de usar el baño, cambiar pañales o antes de preparar alimentos.

Higiene en la cocina: lavar frutas y verduras, cocinar bien los mariscos, evitar preparar alimentos si se tienen síntomas o en los tres días posteriores a la recuperación.

Limpieza de ropa y superficies: lavar prendas contaminadas con vómito o heces en ciclos calientes y secadora; desinfectar superficies con soluciones de lejía según el tipo de material.

Conclusión