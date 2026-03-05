Obesidad: una “muerte silente” que amenaza la salud de los dominicanos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora cada 4 de marzo, el cirujano bariátrico Dr. José A. García Pérez, especialista de IDA Healthcare, advirtió sobre el avance silencioso de la obesidad en la República Dominicana, calificándola como una de las principales amenazas de salud pública del siglo XXI.

El cirujano bariátrico Dr. José A. García Pérez, especialista de IDA Healthcare

El especialista explicó que la obesidad no es un problema estético, sino una enfermedad crónica caracterizada por una acumulación excesiva de grasa corporal que representa un alto riesgo para la salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta condición aumenta significativamente la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y diversos tipos de cáncer.

Una realidad creciente en la República Dominicana



Datos recientes reflejan un panorama preocupante. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2022 alrededor del 63.3 % de los adultos dominicanos presentaban sobrepeso (IMC ≥ 25), mientras que aproximadamente el 29.3 % padecía obesidad (IMC ≥ 30).

Asimismo, el World Obesity Atlas 2025 estima que el 68 % de los dominicanos tiene un índice de masa corporal elevado, y dentro de ese grupo, el 32 % corresponde a obesidad. Proyecciones del mismo informe indican que para el año 2030 unos 5.78 millones de dominicanos podrían presentar sobrepeso u obesidad, evidenciando un crecimiento sostenido desde 2010.

Por su parte, estadísticas del Ministerio de Salud Pública y encuestas nacionales señalan que más del 60 % de la población adulta presenta sobrepeso, y alrededor del 30 % vive con obesidad.

Impacto en la población infantil



La problemática también afecta de manera significativa a la niñez y adolescencia. Informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indican que aproximadamente el 8 % de los niños menores de cinco años presenta sobrepeso u obesidad.

En el caso de estudiantes entre 6 y 18 años, las cifras pueden superar el 30 %, con mayores tasas registradas en centros educativos privados. Especialistas advierten que esta situación incrementa el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez y puede provocar consecuencias emocionales como baja autoestima, ansiedad y discriminación.

Factores determinantes



El doctor García Pérez atribuye el aumento del sobrepeso y la obesidad a cambios en los hábitos alimenticios y en el estilo de vida. El consumo frecuente de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y comidas rápidas, sumado al sedentarismo, el uso excesivo de dispositivos electrónicos y la falta de espacios adecuados para la actividad física, han contribuido al deterioro de los indicadores de salud.

Además, en muchos hogares la alimentación saludable ha sido sustituida por opciones más económicas y de rápida preparación, pero con bajo valor nutricional.

Impacto en la salud y en la economía



La obesidad no solo disminuye la calidad de vida de quienes la padecen, sino que también representa una carga económica significativa para el sistema sanitario nacional. El tratamiento de enfermedades asociadas implica mayores gastos médicos, hospitalizaciones frecuentes y reducción en la productividad laboral.

Prevención: una responsabilidad compartida



El especialista enfatizó que combatir la obesidad requiere un compromiso conjunto entre el Estado, las instituciones de salud, los centros educativos, las familias y la sociedad en general. Entre las principales recomendaciones destacan:

• Promover una alimentación balanceada rica en frutas, verduras y alimentos naturales.

• Reducir el consumo de azúcares y grasas saturadas.

• Fomentar la actividad física regular desde la infancia.

• Impulsar campañas permanentes de educación nutricional y estilos de vida saludables.

En ese sentido, el Día Mundial de la Obesidad debe servir como un llamado a la conciencia colectiva. “La obesidad es silenciosa, pero sus consecuencias no lo son”, reiteró el especialista, al subrayar que reconocer el problema es el primer paso para enfrentarlo con responsabilidad, educación y compromiso social.

La salud de los dominicanos, concluyó, depende de decisiones diarias que pueden marcar una diferencia significativa tanto en el presente como en el futuro.