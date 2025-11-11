¿Por qué ocurren los feminicidios?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

República Dominicana se ha visto sacudida por casos de feminicidios que han estremecido al país. Pero, ¿dónde se originan y qué se puede hacer para prevenirlos?

El periódico Hoy consultó a los expertos Antonio (Tony) Valdés, director ejecutivo del Children’s Crisis Treatment Center (CCTC), una organización sin fines de lucro especializada en servicios de salud mental y conductual informados por el trauma en Filadelfia; y Isaha Polanco Almánzar, doctor en Medicina con formación en salud integral y bienestar humano, quienes abordaron las raíces psicológicas y sociales de este fenómeno.

El origen: la violencia que se aprende desde la niñez

De acuerdo con Valdés, los feminicidios no surgen “de repente”.

"En esa pareja ya había violencia, ya había muchas cosas que la gente no estaba viendo o no quería ver. Esos conceptos de que de la nada pasó algo, eso es muy raro. De eso hacen películas porque eso pasa una vez en un millón", explicó.

El especialista afirmó que, en la mayoría de los casos, se trata de traumas y conductas violentas que se transmiten de generación en generación.

“No estoy excusando al hombre que hace algo así; él tiene que sufrir las consecuencias. Pero la probabilidad es que ese hombre se crió en violencia, que le pasaron cosas en su niñez. El darle golpes a una mujer o tratarla de una manera tiene un origen en su vida”, señaló Valdés.

Según indicó, muchas veces en el entorno familiar existen expresiones de violencia, aunque no necesariamente físicas. “Es de generación en generación, aceptando que se maltraten las mujeres de una familia", dijo, agregando que se trata de conductas aprendidas, patrones replicados.

Cuando la violencia se normaliza

El doctor Polanco Almánzar añadió que otro factor importante es que algunas mujeres ven las agresiones como algo normal.

“La otra parte también de la mujer, que han visto eso en su hogar y permiten que este tipo de conductas se las sigan realizando. Ella aguanta y no rompe con este patrón, se queda callada, luego sucede y todo el mundo dice: ‘Estaban bien’”, explicó.

Para Almánzar, “hubo un origen de ambas partes: ella toleró demasiado y él mostró una conducta que aprendió del pasado”.

Valdés coincide en que muchas mujeres que permanecen en relaciones abusivas lo hacen por patrones psicológicos aprendidos.

“Muchas veces critican a las mujeres: ‘ella se salió al fin de ese hombre y se buscó otro igualito, ¿cómo pasó?’. Porque es un patrón psicológico del que la gente queda atrapada. Es un patrón de las dos partes y se encuentran, por eso se repite”, señaló.

Romper el ciclo desde la infancia

Los expertos coinciden en que la prevención debe comenzar en la infancia.

“Hay que pensar en cómo estamos criando a los niños", advirtió, señalando que en una casa donde hay violencia puede haber consecuencias en las próximas generaciones.

El especialista recordó que el 80% de lo que una persona aprende ocurre antes de los siete u ocho años.

Váldez explicó que esa experiencia (de violencia) que viven los niños -o situaciones difíciles-, aunque no se repitan a futuro, puede manifestarse cuando se es adolescente o adulto.

Ambos expertos coinciden en que la clave está en romper los patrones de violencia y educar en el respeto desde el hogar, promoviendo relaciones sanas y la conciencia emocional en niños y adolescentes.