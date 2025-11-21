cuál es la postura correcta y cómo hacer una limpieza adecuada

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Inodoro, una jornada proclamada por la ONU para visibilizar la crisis global de saneamiento que aún afecta a más de 3.4 mil millones de personas sin acceso a servicios seguros. Aunque pueda parecer un tema menor, la falta de baños adecuados está vinculada a enfermedades que provocan la muerte de alrededor de 1,000 niños menores de cinco años cada día. La fecha busca recordar que el acceso a un inodoro limpio y seguro es un derecho humano básico y un factor clave para la salud pública.

En el plano doméstico, especialistas en ergonomía recomiendan cuidar la postura al limpiar el baño para evitar lesiones. Se aconseja mantener la espalda recta, evitar giros bruscos y, cuando sea necesario, apoyar una rodilla en el suelo para alcanzar zonas difíciles. También se sugiere usar el peso del cuerpo al frotar superficies, reduciendo la tensión en manos y muñecas.

En cuanto a la higiene, la fórmula más efectiva para mantener el inodoro impecable incluye aplicar desinfectante en las paredes internas, dejar actuar unos minutos y luego cepillar con fuerza, prestando atención al borde y la base. Finalmente, se recomienda limpiar el exterior con un paño y desinfectante, evitando productos abrasivos que dañen la porcelana. Estas prácticas no solo garantizan un baño más saludable, sino que también previenen la propagación de bacterias y malos olores.

El Día Mundial del Inodoro 2025 se celebra bajo el lema “Saneamiento en un mundo cambiante”, destacando la necesidad de sistemas resistentes al clima y accesibles para todos. La jornada recuerda que un inodoro seguro protege la salud, la dignidad y el medio ambiente, mientras que en el ámbito cotidiano, una limpieza adecuada y una postura correcta son la clave para mantener este espacio esencial en condiciones óptimas.