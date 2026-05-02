Referencia reunió a especialistas del sector salud en jornada científica Re-Actualiza 2026

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Referencia reunió a especialistas del sector de laboratorios clínicos durante la jornada “RE-Actualiza Edición 2026”, un encuentro académico celebrado en el Hotel Renaissance Jaragua, donde fueron abordados temas clave para fortalecer la calidad, seguridad y oportunidad de los diagnósticos clínicos en la República Dominicana.

La actividad contó con la participación de expertos de distintas áreas del laboratorio clínico, quienes compartieron conocimientos actualizados sobre procesos preanalíticos, microbiología, química bioanalítica, hematología, automatización y gestión de resultados.

Durante la jornada, Referencia reafirmó su compromiso con la educación continua del personal de salud y con la implementación de buenas prácticas que impactan directamente en la atención de los pacientes. El programa incluyó conferencias especializadas, espacios de intercambio profesional y una sesión de cierre orientada al networking entre los participantes.

El encuentro inició con la intervención del doctor Víctor Pérez, quien expuso sobre la gestión del proceso analítico, seguido por la licenciada Joana Bacalhau, quien abordó la calidad de la muestra microbiológica. Más adelante, el doctor Ignacio Bressán presentó aspectos preanalíticos en tamizaje neonatal, mientras que el doctor Mauro Barrantes trató el impacto de la automatización en el cuidado del paciente.

La agenda concluyó con la participación de la licenciada Wendy López Azcue, quien reflexionó sobre la importancia de interpretar los resultados más allá de los números, resaltando el papel humano y clínico que tiene el laboratorio en la toma de decisiones médicas.

Con esta edición, Referencia consolidó un espacio de actualización técnica dirigido a fortalecer las competencias de los profesionales vinculados al diagnóstico clínico, en un contexto en el que la precisión, la rapidez y la confiabilidad de los resultados se han convertido en pilares esenciales para el sistema sanitario dominicano.

Sobre Referencia

Fundado en 1983, Referencia mantiene un firme compromiso con la calidad y la salud. La institución cuenta con un estricto sistema de control de calidad avalado por el Colegio Americano de Patólogos (CAP) y la AABB (Asociación para el Avance de la Sangre y las Bioterapias).

Referencia dispone, además, de las certificaciones ISO 9001, 15189 y 17025 (según el alcance). Actualmente, opera una red de más de 80 sucursales y una propuesta de valor centrada en el paciente con servicios diagnósticos integrados: laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y patología.

Referencia ha evolucionado a una propuesta de servicios integrados, incorporando al laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y estudios de patología molecular y anatómica.