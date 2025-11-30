Se registran casos de chikungunya: consejos prácticos para prevenirlo

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud Pública informó el pasado jueves que tres personas procedentes de Cuba han dado positivo al chikungunya, plaga transmitida por el mosquito Aedes aegypti, mismo vector del dengue y el zika.

Debido a las temporadas de lluvias y especialmente a la proliferación de criaderos, esta enfermedad continúa representando un riesgo para la población dominicana; por lo tanto, se deben tomar medidas preventivas para evitar el desarrollo y crecimiento de este mosquito.

Medidas preventivas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) especificó que con la eliminación y el control de los criaderos del mosquito Ae. aegypti, disminuyen las posibilidades de que se transmita el virus de chikungunya y el dengue.

Asimismo, informaron que al igual que el dengue, este virus requiere de una respuesta integral que involucre a varias áreas de acción, desde la salud, hasta la educación y el medio ambiente.

Esas medidas pasan por la eliminación o destrucción de los criaderos del mosquito:

1. Evitar conservar el agua en los recipientes en el exterior (macetas, botellas, envases que puedan acumular agua) para evitar que se conviertan en criaderos de mosquitos.

2-Tapar los tanques o depósitos de agua de uso doméstico para que no entre el mosquito.

3-Evitar acumular basura, y tirarla en bolsas plásticas cerradas y mantener en cubos cerrados.

4- Destapar los desagües que pueden dejar el agua estancada.

5-Utilizar mallas/mosquiteros en ventanas y puertas también contribuye a disminuir el contacto del mosquito con las personas.