Se registran casos de chikungunya: consejos prácticos para prevenirlo
El Ministerio de Salud Pública informó el pasado jueves que tres personas procedentes de Cuba han dado positivo al chikungunya, plaga transmitida por el mosquito Aedes aegypti, mismo vector del dengue y el zika.
Debido a las temporadas de lluvias y especialmente a la proliferación de criaderos, esta enfermedad continúa representando un riesgo para la población dominicana; por lo tanto, se deben tomar medidas preventivas para evitar el desarrollo y crecimiento de este mosquito.
Medidas preventivas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) especificó que con la eliminación y el control de los criaderos del mosquito Ae. aegypti, disminuyen las posibilidades de que se transmita el virus de chikungunya y el dengue.
Asimismo, informaron que al igual que el dengue, este virus requiere de una respuesta integral que involucre a varias áreas de acción, desde la salud, hasta la educación y el medio ambiente.
Esas medidas pasan por la eliminación o destrucción de los criaderos del mosquito:
1. Evitar conservar el agua en los recipientes en el exterior (macetas, botellas, envases que puedan acumular agua) para evitar que se conviertan en criaderos de mosquitos.
2-Tapar los tanques o depósitos de agua de uso doméstico para que no entre el mosquito.
3-Evitar acumular basura, y tirarla en bolsas plásticas cerradas y mantener en cubos cerrados.
4- Destapar los desagües que pueden dejar el agua estancada.
5-Utilizar mallas/mosquiteros en ventanas y puertas también contribuye a disminuir el contacto del mosquito con las personas.