La rehabilitación en trastornos músculo esqueléticos

La rehabilitación es una especialidad médica que se encarga de evaluar, prevenir, diagnosticar y tratar a todo aquel que presente alguna discapacidad con la finalidad de recuperar o mantener su capacidad e independencia funcional mediante múltiples intervenciones como la terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla, entre muchas otras.

En los trastornos músculo esqueléticos la rehabilitación juega un papel fundamental ya que aborda al paciente desde un enfoque integral abarcando no solo lo físico sino también los aspectos emocionales y sociales que puedan provocar dicha patología.

La mayoría de estas precisan de un tratamiento precoz, ya que de ello depende su posterior evolución y sus posibles secuelas optimizando así la plasticidad neuromuscular promoviendo la movilidad, el equilibrio y la independencia funcional del individuo.

Las limitaciones funcionales que puedan provocar estos trastornos, suelen aislar al paciente tanto física como emocionalmente ya que puede restringir su participación en actividades comunes propias de un niño.

La rehabilitación, al mejorar su función, aumenta su bienestar emocional y su autoconfianza contribuyendo a una mayor seguridad por aumento de su independencia y bienestar general promoviendo la inclusión social al mejorar la capacidad de participar en actividades recreacionales y hasta deportivas conjuntamente con otros niños.