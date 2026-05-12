La sal podría salvar vidas si se consume correctamente

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La sal no es nuestro enemigo, sino un nutriente esencial que puede salvarnos la vida si lo consumimos correctamente, sostiene un especialista, que está en desacuerdo con unos de los dogmas vigentes de la nutrición moderna: la demonización del sodio.

“Durante años se ha repetido que la sal es perjudicial para el corazón y los vasos sanguíneos, pero ¿y si el verdadero problema no fuera ese cristal blanco, sino otro, el azúcar?”, invita a reflexionar el doctor en farmacia e investigador en salud cardiovascular, James DiNicolantonio, desde Estados Unidos.

El doctor DiNicolantonio sostiene que la demonización de la sal, a su juicio apoyada en estudios incompletos, “ha contribuido a problemas como la fatiga crónica, la obesidad y las enfermedades metabólicas” y que “la mayoría de las personas no necesita reducir la sal, sino consumirla correctamente”.

“Recuperar, en nuestra alimentación, unos niveles adecuados de este mineral esencial para el equilibrio hormonal, la energía, la concentración y el rendimiento físico, puede mejorar el metabolismo, la fertilidad y la salud cardiovascular”, afirma.

“No le tema al salero” porque “los supuestos efectos negativos, de la sal, uno de los grandes dogmas de la nutrición...