Sangre de cordón umbilical: alternativa segura frente a la sangre de adulto en prematuros extremos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Un estudio liderado por el Hospital Clínic de Barcelona y el Banco de Sangre de Cataluña, en el noreste español, ha comprobado los beneficios de transfundir sangre de cordón umbilical, donada por una parturienta, a prematuros extremos que sufren anemia, que es una complicación frecuente en estos casos. Son las conclusiones de un ensayo clínico, pionero en España y el segundo en el mundo, en el que se ha estudiado este tipo de transfusión en bebés extremadamente prematuros, nacidos por debajo de las 28 semanas de gestación. En este tipo de prematuros, que no superan los 1,5 kilos de peso, necesitan a menudo transfusiones de sangre -alrededor de dos tercios de ellos- porque son especialmente vulnerables a sufrir anemia.

Un recurso es administrar sangre de adulto convencional, pero el problema es que es un tipo de hemoglobina distinta a la del prematuro y aporta demasiado oxígeno a los tejidos. “Algunos órganos como pulmón o la retina pueden tener afectación”, ha explicado en rueda de prensa el impulsor del estudio, Miquel Alsina, adjunto del Servicio de Neonatologa del Hospital Clínic de Barcelona Siguiendo una experiencia previa en Italia, el Clínic y el Banco de Sangre y Tejidos (BST) impulsaron este ensayo clínico con 41 recién nacidos prematuros extremos con anemia entre los años 2023 y 2025. Los resultados han demostrado que “es factible y seguro” hacer este tipo de transfusiones en Cataluña, por lo que la voluntad es poder escalarlo a seis centros más de esta comunidad, ha explicado Alsina. Con la transfusión de sangre de cordón no ocurre lo mismo que con la sangre de adulto convencional, pues se “conserva el perfil sanguíneo de los bebés prematuros”, ha señalado Alsina. En el estudio se comprobó que hubo una disponibilidad del 78,4 % de sangre de cordón umbilical, que debe proceder de una donación de una mujer que acaba de dar a luz. Recientemente se cumplieron los 30 años de la primera donación de cordón umbilical, cuya función inicialmente era para el tratamiento de leucemias, pero con los años se han ido ampliando las aplicaciones de este tipo de sangre tan especial, en el ámbito de la dermatología, oftalmología, traumatología o ginecología, entre otras. Las donaciones flaquean

El director del Banco de Sangre y Tejidos, Jesús Fernández, ha explicado que el año pasado no lograron el objetivo de obtener 1.500 donaciones, pues se quedaron en 1.200. Es una cifra que ha ido descendiendo en los últimos años, pues en 2017 se recibieron más de 4.000 donaciones. Todo ello a pesar de que se puede hacer en los principales hospitales de Cataluña y no supone ninguna intervención para la parturienta- basta con que lo comunique en el plan de parto. El caso de Eira

Hace 17 meses, Eira fue una de las beneficiarias de una transfusión de cordón umbilical tras haber nacido a las 23 semanas de gestación, según han explicado este jueves sus madres, Elisabet Rotela y Silvia Buenestado. “Cuando nos dijeron que había que hacer una cesárea de urgencias se nos paró el mundo; se fueron todas aquellas imágenes idílicas del nacimiento de una hija y pasamos a tener miedo e incertidumbre”, ha rememorado Rotela. Tras 79 días ingresada en la UCI neaonatal del Clínic y transfusiones de cordón umbilical para tratar la anemia, Eira fue dada de alta. “A día de hoy Eira está grande, tiene 17 meses ya, está muy bien y es imparable; estamos muy agradecidas a esa madre que hizo la donación”, ha dicho por su parte Buenestado