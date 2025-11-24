Señales de que tu gripe requiere ir al médico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Llama al profesional de atención médica si crees que tienes gripe y si tú o alguien a quien estás cuidando tiene un riesgo elevado de enfermarse gravemente o sufrir complicaciones relacionadas con la gripe.

Así lo dio a conocer el portal Mayo Clinic.

A diferencia de un resfriado, la gripe tiende a aparecer de manera repentina y hace que te sientas mucho peor que un resfriado.

De acuerdo con Mayo Clinic, a menudo los síntomas comunes de la gripe incluyen fiebre pero no siempre, así como también dolor de cabeza, dolor en los músculos, y escalofríos y sudoración.

Otros síntomas incluyen:

-Tos persistente y seca.

-Falta de aire.

-Cansancio y debilidad.

-Congestión o goteo nasal.

-Dolor de garganta.

-Dolor en los ojos.

Los vómitos y la diarrea también son síntomas de la gripe, pero esto es más común en los niños que en los adultos.

¿No presentas un riesgo alto?



Mayo Clinic señala que la mayoría de las personas que tienen gripe padecen una enfermedad leve y no necesitan consultar a un profesional de atención médica.

Con reposo y cuidados personales en el hogar, una persona sana promedio puede esperar sentirse mejor en una semana, aunque la tos seca puede durar varias semanas.

Reporte de Mayo Clinic confirma que independientemente del riesgo, si tienes síntomas de gripe que indiquen una emergencia, busca atención médica de inmediato. En adultos, los síntomas que indican una emergencia pueden incluir:

-Dificultad para respirar o falta de aliento.

-Dolor de pecho.

-Mareos constantes.

-Convulsiones.

-Empeoramiento de enfermedades preexistentes.

Gran debilidad o dolores musculares intensos.

En niños, los síntomas que indican una emergencia incluyen todos los síntomas observados en adultos, además de:

-Labios o lecho de las uñas de color azulado o grisáceo.

-Deshidratación.

Estos son solos algunos de los síntomas de la gripe que indican una emergencia.

Mayo Clinic recomienda que si te preocupa algún síntoma, comunícate con un profesional de atención médica y obtén cuidados médicos de inmediato.