Las señales silenciosas del cáncer de ovario que muchas ignoran

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Sociedad Americana del Cáncer advierte que el cáncer de ovario puede manifestarse con señales tempranas que suelen confundirse con problemas comunes, pero cuya persistencia debe ser motivo de consulta médica inmediata.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la distensión abdominal, el dolor pélvico, la sensación rápida de llenura al comer y la urgencia urinaria. Según la institución, cuando estos signos aparecen más de doce veces al mes, es fundamental acudir al médico para descartar la enfermedad.

Cáncer de Ovario. Fuente externa

El cáncer de ovario, considerado uno de los más agresivos en mujeres, suele diagnosticarse en etapas avanzadas debido a la similitud de sus síntomas con afecciones benignas. Subraya que la detección temprana puede marcar la diferencia en el tratamiento y la calidad de vida de las pacientes.

Cáncer de Ovario (Fuente externa)

Además de los síntomas principales, se han identificado otros indicadores como cansancio extremo, dolor de espalda, problemas estomacales, estreñimiento, sangrado menstrual irregular y pérdida de peso acompañada de hinchazón abdominal. Estos signos, aunque menos específicos, también deben ser evaluados por profesionales de la salud.

La organización insiste en que la educación y la conciencia pública son claves para enfrentar esta enfermedad. Recomienda que las mujeres estén atentas a los cambios en su cuerpo y no subestimen síntomas que se repiten con frecuencia. La consulta médica oportuna puede permitir un diagnóstico más temprano y aumentar las posibilidades de éxito en el tratamiento.