SINUS RD se consolida como líder en la otorrinolaringología avanzada

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Durante tres jornadas de evento, especialistas nacionales e internacionales compartieron una agenda académica orientada a la actualización científica y al entrenamiento práctico de alto nivel en el evento Sinus RD 2026.

La actividad estuvo encabezada por el director general, Dr. Marcos Mirambeaux; el subdirector, Dr. Tomás Fernández; y la coordinadora general, Dra. Ana Karina Villamán, quienes lideraron una propuesta formativa que sigue fortaleciendo la educación médica especializada en el país.

La jornada inaugural, el 13 de marzo, estuvo dedicada a las conferencias magistrales.

Entre los profesores invitados figuraron el Dr. Mario Fernández-Fernández, de España, y el Dr. Luis Omar Domínguez, de México, quienes abordaron la cirugía transoral ultrasónica (TOUSS), técnica de vanguardia con creciente proyección dentro de la especialidad.

También participaron el Dr. André Waddy Debes Felippu, de Brasil, con temas de cirugía endoscópica nasal y de senos paranasales; el Dr. Gustavo Cañar Parra, de Ecuador, en el área de cirugía de sueño; y el Dr. Erick Alcántara, con contenidos complementarios dentro de este mismo módulo.

Esa misma tarde tuvo lugar el taller de disección de TOUSS, que marcó la primera vez que esta técnica se trabajó de forma práctica en el país.

Desde su primera edición en el año 2022, SINUS RD ha incorporado el trabajo con unidades anatómicas como parte esencial de su modelo pedagógico, una práctica que lo distingue dentro de la formación otorrinolaringológica en la República Dominicana.

El 14 de marzo continuó la programación práctica con el taller de endoscopia nasal y la primera parte del módulo de sueño.

El 15 de marzo cerró el programa con la conclusión de este módulo y los contenidos restantes de la agenda académica.

El curso contó con el apoyo de laboratorios y empresas del sector farmacéutico y de insumos médicos, entre estos, Aubrimarc, Ethical, Euro, Flutter Domull, Glenmark, Ibero Fármacos, Mallen, Megalabs y Pharmatec.

Su presencia enriqueció la experiencia de los asistentes y reforzó el vínculo entre la academia y la industria.

La acogida por parte de la comunidad médica fue sobresaliente, logrando un aforo completo y superando registros previos.

Con esta cuarta entrega, SINUS RD reafirma su apuesta por la formación especializada y la innovación clínica, afianzando su lugar como plataforma de referencia para el desarrollo de la otorrinolaringología avanzada en el país.