¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de los trastornos músculo esqueléticos?

La mayoría de estos trastornos comparten sintomatología como lo es dolor articular, debilidad muscular, limitación del rango de movimiento, inflamación, retraso en los hitos del desarrollo.

¿Desde qué edad puede presentarse un trastorno músculo esquelético?

Existen trastornos músculo esqueléticos congénitos, dígase que están presentes desde el nacimiento.

¿Los trastornos músculo esqueléticos tienen cura?

Esto va a depender del tipo de trastorno y la gravedad del mismo, pero si existe tratamiento para controlar y aliviar síntomas, mejorar función y prevenir progresión.

¿Qué papel juega la rehabilitación en el tratamiento de los trastornos músculo esqueléticos pediátricos?

La rehabilitación juega un papel crucial ya que interviene en restaurar o mejorar el

desarrollo motor, ayuda con el fortalecimiento muscular, aumenta la movilidad y la flexibilidad, interviene en la prevención de complicaciones y promociona la autonomía del niño impactando así

en su desarrollo integral.