Qué hacer para superar la resaca de Año Nuevo

Tras las celebraciones de Nochevieja, muchas personas amanecen con los molestos síntomas de la resaca: dolor de cabeza, náuseas, cansancio y deshidratación. Médicos y especialistas en bienestar recuerdan que existen medidas simples y efectivas para recuperar el cuerpo y comenzar el año con mejor ánimo.

Principales recomendaciones

• Hidratación constante: El alcohol provoca pérdida de líquidos y electrolitos. Beber abundante agua y alternar con bebidas rehidratantes ayuda a reducir el malestar.

• Alimentos ligeros y nutritivos: Frutas como plátano, naranja o sandía aportan vitaminas y minerales. Evitar comidas grasosas o muy pesadas facilita la digestión.

• Descanso adecuado: Dormir lo suficiente permite al organismo procesar las toxinas y recuperar energía.

• Caminatas suaves: Un paseo al aire libre activa la circulación y mejora el estado de ánimo.

• Infusiones naturales: Té de jengibre o manzanilla ayudan a calmar el estómago y reducir las náuseas.

Lo que no se recomienda

• Más alcohol (“la famosa curita”): Lejos de mejorar, prolonga los efectos de la intoxicación.

• Ejercicio intenso: Puede aumentar la deshidratación y el agotamiento.

• Automedicación excesiva: Los analgésicos deben usarse con moderación y siempre siguiendo indicaciones médicas.

En República Dominicana, el tradicional sancocho suele ser el remedio casero más popular para enfrentar la resaca. Aunque aporta calorías y líquidos, los especialistas aconsejan acompañarlo siempre con agua y frutas para equilibrar el organismo.

La resaca es un recordatorio de los excesos de la celebración. Hidratación, descanso y alimentación ligera son las claves para superarla y arrancar el 2026 con energía renovada.