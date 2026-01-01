Año Nuevo
Qué hacer para superar la resaca de Año Nuevo
Tras las celebraciones de Nochevieja, muchas personas amanecen con los molestos síntomas de la resaca: dolor de cabeza, náuseas, cansancio y deshidratación. Médicos y especialistas en bienestar recuerdan que existen medidas simples y efectivas para recuperar el cuerpo y comenzar el año con mejor ánimo.
Principales recomendaciones
• Hidratación constante: El alcohol provoca pérdida de líquidos y electrolitos. Beber abundante agua y alternar con bebidas rehidratantes ayuda a reducir el malestar.
• Alimentos ligeros y nutritivos: Frutas como plátano, naranja o sandía aportan vitaminas y minerales. Evitar comidas grasosas o muy pesadas facilita la digestión.
• Descanso adecuado: Dormir lo suficiente permite al organismo procesar las toxinas y recuperar energía.
• Caminatas suaves: Un paseo al aire libre activa la circulación y mejora el estado de ánimo.
• Infusiones naturales: Té de jengibre o manzanilla ayudan a calmar el estómago y reducir las náuseas.
Lo que no se recomienda
• Más alcohol (“la famosa curita”): Lejos de mejorar, prolonga los efectos de la intoxicación.
• Ejercicio intenso: Puede aumentar la deshidratación y el agotamiento.
• Automedicación excesiva: Los analgésicos deben usarse con moderación y siempre siguiendo indicaciones médicas.
En República Dominicana, el tradicional sancocho suele ser el remedio casero más popular para enfrentar la resaca. Aunque aporta calorías y líquidos, los especialistas aconsejan acompañarlo siempre con agua y frutas para equilibrar el organismo.
La resaca es un recordatorio de los excesos de la celebración. Hidratación, descanso y alimentación ligera son las claves para superarla y arrancar el 2026 con energía renovada.