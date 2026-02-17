Si tienes estos 8 alimentos en casa, siempre podrás resolver cualquier comida

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La vida cotidiana suele estar marcada por la falta de tiempo y la necesidad de improvisar en la cocina. Sin embargo, expertos en nutrición y gastronomía coinciden en que mantener ciertos alimentos básicos en la despensa y el refrigerador puede ser la clave para preparar platos rápidos, nutritivos y versátiles.

Según el coach de entrenamiento y nutrición, Cristhian Barone existen ocho alimentos esenciales que funcionan como comodines en cualquier menú: huevos, arroz, pasta, legumbres, verduras frescas, pollo, pan y queso. Con ellos se pueden elaborar desde desayunos sencillos hasta almuerzos completos y cenas improvisadas, sin necesidad de grandes compras ni recetas complicadas.

El coach de Crossfit y dietista Cristian Barone

Los huevos son considerados uno de los ingredientes más versátiles. Permiten preparar tortillas, revueltos, ensaladas y acompañar otros platos, además de aportar proteínas de alta calidad que generan saciedad. El arroz y la pasta, por su parte, son bases que se combinan fácilmente con carnes, vegetales o salsas, convirtiéndose en opciones abundantes y económicas.

Las legumbres como habichuelas, lentejas o garbanzos aportan proteína vegetal y fibra, ideales para guisos, ensaladas o cremas. El pollo, por otro lado, es una proteína adaptable a múltiples preparaciones: al horno, guisado, a la plancha o desmenuzado en ensaladas.

Las verduras frescas garantizan color, sabor y nutrientes, y pueden convertirse en protagonistas de ensaladas, sopas o acompañamientos. El pan y el queso completan la lista, funcionando como aliados para desayunos rápidos, meriendas o cenas ligeras, ya sea en sándwiches, tostadas o gratinados.