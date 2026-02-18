Tres neurocirujanos jóvenes realizan cirugía cerebral despierta y hacen historia en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tres jóvenes neurocirujanos dominicanos marcaron un antes y un después en la historia médica nacional al realizar la primera cirugía cerebral con paciente despierto en el país. El procedimiento, de alta complejidad, representa un hito para la neurocirugía moderna y consolida el avance del talento médico joven en la República Dominicana.

El equipo estuvo encabezado por el doctor Issael Ramírez, de 38 años, neurocirujano oncólogo formado en Israel y Australia, con más de 100 casos operados exitosamente mediante esta técnica. Junto a él participaron los doctores Aniel Gómez, de 32 años, y Francisco Estrella, de 36, conformando un equipo multidisciplinario joven, altamente capacitado y comprometido con la innovación médica.

La cirugía cerebral con paciente despierto conocida internacionalmente como awake brain surgery

La cirugía cerebral con paciente despierto conocida internacionalmente como awake brain surgery es un procedimiento de alta complejidad que permite intervenir zonas sensibles del cerebro mientras el paciente permanece consciente bajo estrictos protocolos de anestesia y monitoreo. Durante la operación, el paciente puede hablar, responder preguntas o realizar movimientos específicos, lo que facilita identificar y preservar funciones esenciales como el lenguaje, la memoria y la movilidad.

Este tipo de intervención reduce significativamente el riesgo de secuelas neurológicas y mejora los resultados postquirúrgicos, especialmente en pacientes con tumores cerebrales u otras condiciones complejas.

Más allá del avance técnico, este logro representa una poderosa señal del crecimiento del talento médico joven en el país. Que profesionales en la década de los treinta lideren procedimientos que antes solo se realizaban en centros internacionales posiciona a la República Dominicana en un nuevo nivel dentro de la neurocirugía moderna.

Con esta intervención, el equipo reafirma su compromiso con la excelencia, la seguridad del paciente y el desarrollo continuo de técnicas quirúrgicas de vanguardia, abriendo nuevas oportunidades terapéuticas sin necesidad de que los pacientes deban salir del país para acceder a tratamientos de alta especialización.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 11 de febrero de 2026 en el Centro Médico Vista del Jardín, consolidando un hito en la neurocirugía regional.