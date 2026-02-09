Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El virus Nipah, identificado en Asia y considerado por la comunidad científica como uno de los patógenos más letales, ha despertado preocupación internacional por su capacidad de transmisión y su elevada tasa de mortalidad. Aunque no se ha detectado en América, especialistas advierten sobre la necesidad de vigilancia epidemiológica y preparación de los sistemas de salud.

Nipah Virus

En entrevista realizada este lunes en el segmento Hoy Fitness, el médico internista intensivista Ezequiel Lugo explicó que el virus “no se ha identificado en el país, ni mucho menos en las Américas”, y subrayó que su presencia está restringida a regiones específicas del continente asiático.

Lugo destacó que, a diferencia de la influenza, el Nipah se comporta de manera más agresiva y puede provocar síntomas graves como fiebre, vómitos, alteraciones neurológicas y dificultad respiratoria.

El especialista señaló que la propagación ocurre principalmente por contacto directo con fluidos corporales, secreciones respiratorias o alimentos contaminados, lo que lo convierte en un riesgo sanitario en comunidades con baja infraestructura de salud.

Ezequiel Lugo

“La brutalidad de este virus es mucho más agresiva que otros patógenos conocidos”, advirtió, al tiempo que recordó que la tasa de mortalidad puede oscilar entre el 40% y el 70%, llegando incluso a cifras superiores al 90% en algunos brotes documentados.

Aunque el virus no circula en América, Lugo insistió en que la prevención es clave