¿Por qué la sangría se ha vuelto tan popular en celebraciones dominicanas?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Perfecta para quienes disfrutan del vino, las frutas y las bebidas refrescantes, la sangría se ha convertido en una de las opciones favoritas en las celebraciones dominicanas. Aunque su origen se remonta a España y Portugal, en República Dominicana esta bebida ha sido reinterpretada y adaptada al gusto local.

Cada 20 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Sangría, una ocasión ideal para destacar cómo este clásico europeo ha encontrado una identidad propia en el Caribe.

“La sangría dominicana es una versión propia, inspirada en la española, pero ajustada a nuestro gusto. Mientras la sangría tradicional suele ser más seca y equilibrada, aquí se prefiere más aromática, frutal y ligeramente más dulce, pensada para beberse fría durante horas de conversación", explicó Edili Sánchez, licenciada en Administración Turística y Hotelera y bartender.

Edili SánchezFoto cedida al periódico HOY

¿Qué la hace diferente?

Sánchez detalló que la versión dominicana incorpora varios toques locales que la distinguen, entre ellos:

Mayor presencia de frutas tropicales como piña, sandía y, en algunos casos, mango.

Uso de jugos naturales, además del vino.

Un toque de ron u otros licores locales, en lugar de solo brandy.

Más dulzor y abundante hielo, ideal para el clima caribeño.

“Estos elementos la convierten en una bebida más refrescante y accesible, incluso para quienes no suelen tomar vino”, afirmó.

Una bebida hecha para compartir

La sangría es una bebida dulce y refrescanteFuente externa

La experta asegura que la sangría encaja perfectamente en la cultura dominicana porque, por esencia, es una bebida social.

“Se sirve en jarras, se prepara en grandes cantidades y acompaña perfectamente la dinámica dominicana de conversar, picar, reír y pasar horas juntos. No impone formalidad, invita a quedarse", señaló.

Por eso es común encontrarla en cumpleaños, reuniones familiares, bodas, actividades empresariales y celebraciones informales en casa.

“Esto dice mucho de nuestra forma de celebrar: preferimos bebidas que no sean agresivas, que permitan disfrutar sin prisa y que unan a personas con distintos gustos”, agregó Sánchez, quien también es creadora de la marca Swing Cremoso by Edili.

¿Ha desplazado a las bebidas tradicionales?

La sangría también se sirve en jarra y es perfecta para compartir

La respuesta es no. Según la especialista, la sangría no sustituye al ron, que sigue siendo protagonista en muchas fiestas, sino que convive con él como una opción más ligera, versátil y elegante.

"La sangría encontró su espacio como una opción más ligera, elegante y versátil, ideal para públicos mixtos y eventos largos", concluyó.