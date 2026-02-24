Santiago: avance histórico en el tratamiento del dolor crónico con neuroestimulación medular externa

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Especialistas de la Clínica del Dolor realizaron por primera vez en el país este innovador procedimiento para pacientes refractarios.

La ciudad de Santiago de los Caballeros se convirtió en escenario de un hito médico nacional con la colocación del primer neuroestimulador medular externo en la República Dominicana, marcando un antes y un después en el manejo del dolor crónico refractario.

El procedimiento fue realizado en las instalaciones de la Clínica Unión Médica del Norte por el equipo de la Clínica del Dolor, encabezado por la doctora Doris Sánchez.

Junto a ella participaron el doctor Melvin Ozoria, especialista en intervencionismo del dolor crónico, y el doctor Cranfiel Fernández, en el área de anestesiología.

El procedimiento contó, además, con el acompañamiento técnico especializado de la empresa Medtronic, líder mundial en soluciones avanzadas para el tratamiento del dolor y dispositivos médicos de alta complejidad.

De acuerdo con los especialistas, la neuroestimulación medular externa es una técnica de vanguardia que modula las señales nerviosas responsables del dolor mediante impulsos eléctricos controlados, ofreciendo una alternativa eficaz para pacientes que no responden a tratamientos farmacológicos convencionales.

Agregan que uno de los principales beneficios del método es que permite evaluar previamente la respuesta del paciente antes de implantar un dispositivo definitivo, garantizando mayor seguridad y precisión terapéutica.

Asimismo, contribuye a disminuir de forma significativa la intensidad del dolor al modificar la transmisión de las señales dolorosas hacia el cerebro, mejorando la calidad de vida de quienes padecen afecciones crónicas severas.

Los especialistas explicaron que esta opción abre una nueva oportunidad clínica para pacientes con dolor refractario, muchos de los cuales agotaron sin éxito otros esquemas de tratamiento.

Este avance fortalece el abordaje intervencionista del dolor en la Región Norte, posicionando a Santiago como referente en medicina especializada y procedimientos innovadores.

Con esta primera colocación, el país da un paso trascendental hacia terapias más modernas, seguras y efectivas, reafirmando el compromiso del sector salud con la innovación médica y el bienestar de los pacientes.