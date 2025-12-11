Santo Domingo Norte estrena moderna oficina de Pasaportes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Pasaportes (DGP) dejó formalmente inaugurado el inicio de los servicios de pasaporte en el Punto GOB de la Plaza Comercial Colina Norte, acercando a esta comunidad uno de los trámites más solicitados por sus munícipes.

La llegada del servicio a Santo Domingo Norte marca un paso significativo dentro del plan de expansión y descentralización que impulsa la institución, para que miles de ciudadanos puedan solicitar o renovar su pasaporte sin necesidad de desplazarse a largas distancias, reduciendo tiempos de viaje y el congestionamiento vehicular en el polígono central de la capital. Con esta apertura, la DGP suma su oficina número 19 en todo el territorio nacional.

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, resaltó que este establecimiento era una de las principales demandas de los munícipes y un compromiso asumido durante los encuentros del Gobierno en las Provincias, donde se prometió acercar más servicios a los territorios.

“Hoy cumplimos con la palabra dada a esta comunidad, trayendo un servicio muy esperado y

necesario en un espacio moderno, seguro y accesible para todos, que tendrá un impacto significativo en la experiencia de nuestros usuarios ”, afirmó.

Ramírez destacó además que la institución continúa avanzando en su proceso de modernización, ampliando su red de oficinas y fortaleciendo los canales de atención para ofrecer servicios más rápidos y eficientes.

Señaló que la incorporación de Pasaportes al Punto GOB Colinas Norte consolida el modelo de atención integrada, permitiendo que la ciudadanía acceda a múltiples servicios públicos en un solo lugar.

La institución recordó que todos los usuarios deben agendar su cita previa a través de los canales digitales oficiales para recibir un servicio organizado, ágil y seguro.

Los servicios de la nueva oficina estarán disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en horario extendido.

Durante el acto inaugural se realizó un recorrido por las nuevas instalaciones en el que participaron el presidente de la Asociación de Comerciantes del municipio, Julián Pérez; y la directora de Atención al Ciudadano de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC), Yissel De Jesús en representación de su director Edgar Batista. Así como los subdirectores de la DGP, Carlos Ortiz y Edgar Díaz, este último encargado de la Dirección de Emisión y Renovación.