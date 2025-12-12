Sanut anuncia segunda edición navideña de “A la granja, sin salir de la ciudad”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTO DOMINGO. La empresa Sanut anunció este viernes la realización de la segunda edición de la experiencia familiar “A la granja, sin salir de la ciudad”, una iniciativa que regresa en Navidad para ofrecer a niños y adultos un espacio educativo, recreativo y de contacto directo con la producción agropecuaria, sin salir del entorno urbano.

El anuncio lo hizo Alma Lajara, gerente Administrativa de Sanut, quien precisó que la actividad se desarrollará el sábado 20 y domingo 21 de diciembre, en horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en las instalaciones de la Agrotienda Sanut, ubicadas en el kilómetro 10.5 de la autopista Duarte. La entrada será gratuita, con cupo limitado y el registro se realizará a través de las redes sociales de Sanut, mediante el código QR habilitado para tales fines.

Los niños disfrutan el tocar a los conejos.

Lajara explicó que esta segunda edición surge tras la positiva acogida de la primera experiencia que acogió a más de seis mil participantes y el interés de las familias por conocer, de manera práctica y cercana, el origen de los alimentos que consumen diariamente.

“En esta época tan especial queremos brindar una experiencia diferente, donde el aprendizaje, la diversión y los valores familiares se integren, fortaleciendo el vínculo con el campo dominicano”, expresó.

Durante la jornada, los visitantes podrán interactuar con diversas especies de animales, como cabras, ovejas, conejos, cerdos, vacas, caballos y gallinas, así como participar en recorridos guiados por las instalaciones y dinámicas diseñadas para fomentar la educación alimentaria y el respeto por la naturaleza.

Lo propio ocurre con las cabras y otros animales en exposición.

La propuesta incluye talleres prácticos, entre ellos la elaboración de quesos artesanales y la creación de huertos en casa, además de la posibilidad de adquirir y degustar productos frescos derivados de la producción animal, promoviendo el consumo responsable y el apoyo a la producción nacional.

“A la granja, sin salir de la ciudad es una invitación a reconectar con la tierra, a que los niños aprendan de forma vivencial y a que las familias compartan tiempo de calidad en un entorno seguro y al aire libre”, concluyó Alma Lajara.

Los talleres fueron muy concurridos durante la primera edición.

Lajara agradeció al apoyo de patrocinadores como Agrocap, Don Pollo y La Bobia, quienes estarán presentes durante los dos días de feria con la producción agropecuaria del campo dominicano. Asimismo, invitó a artesanos y emprendedores a sumarse con sus productos y creaciones durante la segunda versión de A la granja, sin salir de la ciudad.