Scarlin Hernández, ingeniera de la NASA, será oradora en graduación de INTEC 2026

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La ingeniera astronáutica dominicana-estadounidense Scarlin Hernández será la oradora de honor en la septuagésima segunda ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), que se realizará el 11 de abril 2026.

La profesional ha desarrollado una trayectoria de alto perfil en el ámbito STEM, con una participación fundamental en proyectos vinculados a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés).

Hernández formó parte de los equipos de los telescopios espaciales James Webb y Nancy Roman, este último considerado el más potente de la historia de la astronomía. Por su labor en estas misiones, recibió una carta del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconociendo su impacto en la comprensión del universo.

Su papel en la exploración espacial fue destacado en el documental de Netflix Unknown: Cosmic Time Machine, donde se muestra su trabajo técnico de vanguardia. La carrera de Hernández inició formalmente tras recibir una beca completa de la National Science Foundation para estudiar en Capitol Technology University.

Trayectoria y aportes en República Dominicana

Actualmente, la ingeniera colabora en la creación de la primera agencia espacial de República Dominicana y ha sido nombrada entre las 50 mujeres más poderosas por Forbes. Además, cuenta con la más alta distinción de la Presidencia de República Dominicana y el Premio Humanitario Oscar de la Renta.

En reconocimiento a sus aportes, un día festivo lleva su nombre en el estado de Nueva York, donde también cuenta con una proclamación en su honor. Ha participado en proyectos como 100 Millennials Shaping Our World y el documental Orgullo de Quisqueya de Caribbean Cinemas.

Más allá de la ingeniería, es coach de vida certificada por el Dharma Coaching Institute y posee formación de Maestría Reiki. Desde esta faceta, promueve prácticas de meditación y transformación interior que vinculan la ciencia con el bienestar personal de sus oyentes.

La ingeniera superó situaciones de gran dificultad, como la falta de una vivienda propia, lo que la convierte en un ejemplo de perseverancia y éxito mental. A través de sus conferencias en lugares como Harvard, inspira a otros a romper barreras y alcanzar su máximo potencial profesional y humano.

La comunidad académica de INTEC se prepara así para su primera ceremonia de graduación del año que celebrará el conocimiento, la innovación y la identidad dominicana en el espacio.

Graduación 72 de INTEC

La septuagésima segunda ceremonia de graduación del INTEC se realizará en el Centro de Convenciones de Sans Soucí, a partir de las 10:00 de la mañana, en el acto recibirán sus títulos de grado y postgrado un total de 734 profesionales.