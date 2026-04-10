SCJ y WCA-RD impulsan el “compliance” para fortalecer la transparencia y la integridad judicial

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Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la ética en el sistema de justicia dominicano, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, sostuvo un encuentro con la presidenta de la World Compliance Association (WCA), Capítulo República Dominicana, Tania de León.

Durante la reunión, celebrada en la presidencia de la alta corte, ambos líderes intercambiaron visiones sobre el rol crucial que desempeña el “compliance” en la modernización de la justicia dominicana y la prevención de riesgos institucionales.

Para el presidente del Poder Judicial, fomentar alianzas estratégicas es clave para el beneficio del sistema. Molina enfatizó su interés en dar continuidad a las mesas de trabajo y al intercambio de mejores prácticas que permitan elevar los estándares de integridad y eficiencia en el servicio judicial.

De su lado, De León explicó que la misión de la WCA-RD es impulsar una visión integral del cumplimiento que involucre a todos los sectores. Asimismo, destacó que la integridad judicial es un pilar fundamental para robustecer el sistema democrático, situando al Poder Judicial como una pieza clave en este proceso.

Como parte de los puntos tratados, la presidenta de la WCA-RD destacó la necesidad de fomentar espacios formativos sobre “compliance” para los jueces. “La formación de jueces en compliance contribuye a elevar la calidad de la justicia en contextos complejos, además, les permitirá contar con criterios técnicos actualizados”, manifestó.

Además, consideró que la formación judicial en “compliance” no es solo una iniciativa académica, sino una inversión en mejores decisiones, mayor seguridad jurídica y un Estado de derecho sólido.

En el encuentro participaron la jueza del Poder Judicial, Nicole Mejía; el secretario general de la WCA-RD, Babaji Cruz Peñaló; entre otros miembros de la alta corte.