Los secretos del Año Nuevo Chino: colores, comidas y tradiciones que cambian el destino

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Año Nuevo Chino 2026 marca la llegada del Año del Caballo de Fuego, un ciclo que simboliza transformación, energía y oportunidades. Esta festividad, también conocida como Fiesta de la Primavera, es la celebración más importante del calendario lunar y se extiende por 15 días, concluyendo con el Festival de los Faroles.

Colores que atraen la fortuna

El rojo es el tono predominante, asociado con la buena suerte y la prosperidad. También se utilizan dorado y amarillo, símbolos de riqueza y abundancia. Los tonos pastel y verdes se integran en la decoración y en los platos, reforzando la idea de armonía y renovación.

Comidas con significado

La mesa del Año Nuevo Chino se llena de alimentos que representan deseos para el nuevo ciclo:

• Pescado entero → prosperidad y abundancia.

• Dumplings → riqueza y fortuna.

• Fideos largos → longevidad.

• Arroz glutinoso y pasteles de arroz → unión familiar y éxito.

• Mandarinas y naranjas → buena suerte.

Tradiciones que cambian el destino

Entre los rituales más comunes están la limpieza del hogar para expulsar la mala suerte, la entrega de sobres rojos (hongbao) con dinero como símbolo de prosperidad, y las reuniones familiares en la cena de Nochevieja. Los fuegos artificiales y las danzas del dragón y del león completan la celebración, buscando atraer energía positiva para los próximos 12 meses