Semana Santa 2026: Bogotá y Cundinamarca se preparan para ser epicentros de peregrinación

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Bogotá D.C.: En el marco de la temporada de Semana Santa 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Arquidiócesis de Bogotá, los Caballeros de la Virgen y aliados estratégicos realizaron el lanzamiento oficial de “Paso a Paso, Caminando hacia la Pascua con María”, estrategia de turismo religioso que marca el inicio de la celebración de la Semana Mayor en Bogotá y Cundinamarca.

La iniciativa da apertura a una programación articulada que posiciona a Bogotá y Cundinamarca como epicentros de peregrinación, fe, patrimonio y cultura. La estrategia resalta la riqueza histórica, arquitectónica y simbólica de la región a través de templos, monumentos, cerros, tradiciones y recorridos, consolidando la Semana Santa como una experiencia significativa para residentes y visitantes nacionales e internacionales.

Ángela Garzón, directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, informó que la periodista Carol Fior Pérez fue designada como asesora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. Con más de 25 años de experiencia en el periodismo turístico, su trayectoria contribuirá a fortalecer la promoción de la capital colombiana en mercados del Gran Caribe, impulsando la llegada de visitantes interesados en conocer la magia y el encanto de Bogotá.

Por su parte, Constanza Solórzano, gerente del Instituto Departamental de Turismo de Cundinamarca (IDECUT), destacó la importancia de la articulación entre Bogotá y la región para fortalecer el turismo religioso. “Los invitamos a que en esta Semana Santa no solo visiten nuestras iglesias, sino que vivan una experiencia que resalta la cultura, las tradiciones y la gastronomía de Cundinamarca y Bogotá”.

Garzón agregó que se espera la visita de alrededor de 500,000 personas a Bogotá durante la temporada de Semana Santa 2026. Asimismo, indicó que, además de la oferta religiosa, habrá una variada programación cultural, gastronómica y de entretenimiento disponible en visitbogota.co.

Rutas de turismo religioso para Semana Santa 2026

Ruta 1. Centro de Bogotá: tradición y espiritualidad a un solo paso

Zona: La Candelaria y Centro Histórico.

Modalidad: A pie.

· Iglesia Las Aguas.

· Iglesia Las Nieves.

· Iglesia San Francisco.

· Iglesia Veracruz.

· Catedral Primada de Bogotá.

· Iglesia San Ignacio.

· Iglesia San Agustín.

· Iglesia El Carmen.

Ruta 2. Chapinero: Bogotá entre la modernidad y la historia

Zona: Chapinero.

Modalidad: A pie.

· Iglesia de Lourdes.

· Iglesia Porciúncula.

· Iglesia El Pilar.

· Iglesia Cervantes.

· Iglesia Santa María de los Ángeles.

· Iglesia de la Inmaculada.

Circuitos

1. Circuito en el Centro Histórico: Recorrido por la Catedral Primada, San Francisco y La Candelaria. En este circuito se resaltan las dos capillas alusivas a la Virgen de los Dolores ubicadas en la Catedral Primada, dando contexto a la Virgen del Topo.

2. Peregrinaciones a santuarios icónicos: Monserrate, Lourdes y el Señor de los Milagros.

3. Ruta de la Fe y la Esperanza en el sur: Visitas al Divino Niño Jesús y otras iglesias emblemáticas.

Otros templos

En Bogotá, los templos de distintas religiones reflejan la diversidad cultural y espiritual de la ciudad. Más allá de su función litúrgica, estos espacios representan distintas formas de comprender el mundo, fortalecer la comunidad y expresar la fe. Sus arquitecturas, símbolos y rituales enriquecen el paisaje urbano y fomentan el diálogo intercultural, el respeto y la libertad de cultos como valores fundamentales de una sociedad democrática.

Entre estos lugares se encuentra el Templo Mormón de Bogotá, uno de los templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue el templo número 57 en funcionamiento y el primero en Colombia hasta la inauguración del templo de Barranquilla.

La ciudad también integra otras expresiones religiosas, como la mezquita, dentro de su oferta de diversidad espiritual. Además, Bogotá promueve el turismo cultural, gastronómico y de naturaleza, especialmente durante Semana Santa, fortaleciendo el patrimonio, la economía local y la experiencia espiritual de visitantes y ciudadanos.