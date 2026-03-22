Semana Santa sin exceso: Protocolo, respeto y prudencia en los espacios públicos

Publicado por Wendy Berroa Hernández Creado: Actualizado:

Cada año, la Semana Santa transforma la dinámica social en la República Dominicana. Playas, balnearios, carreteras y restaurantes se convierten en puntos de encuentro donde miles de personas buscan descanso, reflexión o esparcimiento. Sin embargo, este incremento en la movilidad y la convivencia exige algo más que entusiasmo: demanda responsabilidad, respeto y un comportamiento acorde con las normas que garantizan la seguridad colectiva.

El protocolo en lugares públicos no es una formalidad vacía, sino un conjunto de conductas que facilitan la convivencia armoniosa. En espacios abiertos como playas y ríos, el respeto comienza por lo esencial: acatar las disposiciones de las autoridades. Instituciones como el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) establecen cada año un operativo preventivo con medidas específicas, sustentadas en estadísticas que evidencian un aumento de incidentes durante este período, principalmente por imprudencias humanas. Según reportes oficiales de años recientes, más del 80% de los eventos lamentables registrados en Semana Santa están vinculados al consumo excesivo de alcohol, la desobediencia de normas y la falta de supervisión.

En este contexto, la prudencia se convierte en un valor indispensable. Evitar conductas de riesgo, como ingresar a playas en condiciones no aptas, conducir bajo los efectos del alcohol o ignorar las señalizaciones, no solo protege la vida propia, sino también la de terceros. La Ley No. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece sanciones claras para quienes incumplen estas disposiciones, recordándonos que la seguridad vial es un compromiso ciudadano, no una opción.

En restaurantes y espacios gastronómicos, el protocolo también juega un papel fundamental. La cortesía, el respeto al personal de servicio y la moderación en el comportamiento son reflejo de una cultura cívica que trasciende lo individual. Durante fechas de alta demanda, la paciencia y la empatía son claves para mantener un ambiente agradable. Asimismo, el cumplimiento de normas sanitarias, reforzadas tras la experiencia de la pandemia, sigue siendo una responsabilidad compartida entre establecimientos y clientes.

No se puede hablar de Semana Santa sin hacer énfasis en el respeto al entorno. Las playas y espacios naturales no son escenarios desechables. La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) establece la obligación de preservar estos espacios, evitando la contaminación y promoviendo prácticas responsables como la correcta disposición de residuos. Cada acción individual suma o resta en la conservación de estos entornos que son patrimonio de todos.

Diversos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), han reiterado que la prevención es la herramienta más eficaz para reducir accidentes y preservar vidas en períodos de alta movilidad. La educación ciudadana, combinada con la aplicación firme de las leyes, constituye la base para lograr una Semana Santa segura.

Más allá de las normativas, el llamado es a la conciencia. La verdadera cultura de protocolo no se impone, se construye desde el respeto genuino hacia los demás. Entender que compartir un espacio público implica reconocer límites, actuar con prudencia y priorizar el bienestar colectivo es el primer paso hacia una convivencia más sana.

En definitiva, vivir la Semana Santa con responsabilidad no significa renunciar al disfrute, sino elevarlo. Porque cuando el respeto guía nuestras acciones, el descanso se convierte en bienestar y la recreación en una experiencia verdaderamente segura.