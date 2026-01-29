SEMS refuerza su modelo de ejecución mediante una jornada interna de alineación técnica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SEMS, empresa de ingeniería y ejecución especializada en sistemas mecánicos e hidrosanitarios, llevó a cabo recientemente una jornada interna de alineación técnica con sus equipos de ingeniería, operaciones y administración, como parte de su proceso continuo de fortalecimiento de un modelo operativo basado en la industrialización de procesos constructivos.

Durante la jornada se revisaron y profundizaron prácticas orientadas a desplazar la complejidad técnica hacia la fase de pre-ejecución, priorizando la planificación técnica exhaustiva, la prefabricación de componentes y el control riguroso del montaje en obra. Este enfoque busca reducir la improvisación en campo y elevar de manera consistente los niveles de productividad, previsibilidad y control en la ejecución.

La actividad permitió alinear a las distintas áreas involucradas —ingeniería, logística, control de materiales y obra— en una secuencia de trabajo común, orientada a asegurar ejecuciones más ordenadas y coherentes con los requerimientos técnicos y operativos de proyectos de mayor complejidad.

> “En la ingeniería de proyectos, el mayor valor no se genera por la capacidad de reacción ante imprevistos en obra, sino por la calidad de la preparación previa”, señaló el Doctor Andres Contreras, CEO de SEMS. “Nuestro enfoque consiste en industrializar lo repetible y planificar con rigor para que el montaje en campo sea un proceso fluido, controlado y confiable para el cliente”.

El uso sistemático de componentes prefabricados y la estandarización de soluciones técnicas, reforzados durante esta jornada de trabajo, permiten a SEMS sostener altos estándares de calidad y seguridad, especialmente en proyectos que exigen control estricto de cronogramas, disciplina operativa y una mitigación efectiva de riesgos.

Sobre SEMS

Con más de 35 años de trayectoria, SEMS es una empresa de ingeniería y ejecución especializada en sistemas mecánicos e hidrosanitarios. Su modelo operativo integra planificación avanzada, prefabricación y disciplina en el montaje, orientado a la ejecución de proyectos complejos con alto rigor técnico y eficiencia operativa.