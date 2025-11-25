Senado de la República Dominicana Invita al Dr. Urólogo Pablo Mateo a impartir conferencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A través de la iniciativa del Dr. Daniel Rivera Reyes, Senador de la República en la provincia Santiago De Los Caballeros, se extendió una invitación especial para que el Dr. Urólogo Pablo Mateo , participará como conferencista principal del evento exclusivo “Solo Para Hombres : Hablemos de Salud sin Censuras “

La misma fue realizada dada su invaluable trayectoria y estatus como un referente destacado a nivel nacional en el campo de la urología en genera.

Indica la nota de prensa que la misma se realizó en el Auditorio Principal del Senado de la República Dominicana, antes una selecta audiencia de aprox 200 hombres , incluyendo Senadores , personal de alto nivel , mandos medios e invitados especiales.

El objetivo central de la conferencia, es que, el profesional de la Urología converse con los asistentes “de hombre a hombre” sin escrúpulos ni restricciones, sobre temas cruciales para el bienestar, tales como la salud prostática, la prevención de canceres y enfermedades urológicas comunes, el abordaje franco y llano de la impotencia sexual (disfusión eréctil), y las opciones de tratamiento avanzadas. Incluyendo los implantes peneanos, de la cual es certificado en el hospital de Henares de Madrid, España, culminando en un espacio de preguntas y respuestas, donde las asistentes salgan edificados sobre la importancia de la salud masculina sobre la próstata

El Dr. Pablo Mateo, es oriundo del municipio de vallejuelo, y lleva en su corazón y su deseo, estar siempre actualizado de las carencias de los lugareños, que lo vieron creer, además dirige la Fundación Fundouro y Urología Laser Avanzada Dr. Pablo Mateo.