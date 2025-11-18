Hasta siempre, Sissy

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

El círculo de la moda de la República Dominicana llora la muerte de la diseñadora Sissy Bermúdez, nacida en Santiago y egresada de la primera promoción del Instituto Tecnológico Mercy Jácquez.

Bermúdez fue un ícono del diseño sostenible y una reconocida creadora de vestuario de alta costura y decoración de interiores.

Diseñadores cercanos informaron que la reconocida diseñadora de joyas, vestuario, carteras y accesorios artesanales para el hogar falleció en su residencia donde vivía y tenía su bazar en la Ciudad Colonial.

El diseñador Leonel Lirio confirmó al periódico Hoy su fallecimiento: “Su familia más adelante informará a la opinión pública sobre su muerte, pero te puedo decir que efectivamente fue encontrada sin vida en su residencia el pasado domingo”, expresó.

De igual manera, Isabel Reynoso, a través de las redes sociales del Instituto de la Moda de la República Dominicana (Inmodard), informó sobre su partida. “La familia Inmodard se solidariza con todo el gremio de la moda por la irreparable pérdida”, señaló en un comunicado.

Reynoso, agregó que para el gremio es una pérdida irremediable, pues formó parte del Inmoda RD y resaltó sus importantes aportes al desarrollo de la moda local.

“Tenía mucho conocimientos tanto artesanales y textiles lo que convirtió su marca en un referente de buen gusto”, expresó.

Legado

Sobre sus aportes a la moda dominicana, Leonel Lirio destacó que Bermúdez fue la diseñadora que impulsó el reciclaje en la moda y el arte en el país. “La moda de Sissy no se parecía a la de nadie: contenía una elegancia única y cuidaba cada detalle, tanto en sus piezas de vestir como en sus creaciones para la decoración”, afirmó.

La diseñadora Elisa Morató también le dedicó unas palabras a la fallecida artista del diseño: “Paz a su alma… Que brille la luz eterna para nuestra querida e inolvidable Sissy”.

En los últimos años se radicó en su vivienda de la calle Padre Billini desde donde se mantenía trabajando y organizando exhibiciones, vendiendo antigüedades y elaborando colecciones privadas.

En el año 2000, representó a la República Dominicana en la Bienal de Francia, donde presentó su línea de tablas para quesos y cucharitas de café, logrando abrir mercado en varios países europeos.

A Bermúdez le sobrevive su única hija, Mónica Sagues Bermúdez.