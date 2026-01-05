¿Se pierde o se transforma? La tradición del Día de Reyes vista desde los hogares dominicanos

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La ilusión de despertar y encontrar juguetes nuevos bajo el árbol, destapar los regalos que dejan los Reyes Magos, colocar galletas y leche la noche anterior y esperar durante todo el año ese día especial… ¿sigue viva esta tradición en República Dominicana o se ha ido diluyendo con el tiempo?

Para responder a esa pregunta, el periódico HOY conversó con padres, compradores y donantes que, desde distintas realidades, apuestan por mantener viva la magia del Día de Reyes.

Verónica García es una de ellas. Cada año se encarga de recrear el ritual completo para su hija de cuatro años.

Estantes llenos de juguetesGuillermo Burgos/HOY

“Yo le coloco su arbolito con todos los regalos que le trae Santa, las huellas de Santa… realmente ella vive muy emocionada”, contó.

Relató que también le deja galletas y leche a los Reyes Magos y que su pequeña espera con entusiasmo la llegada del día para jugar con sus regalos, manteniendo intacta la ilusión infantil.

No todos, sin embargo, perciben la tradición con la misma fuerza. Para Manuel Pimentel, la costumbre ha ido perdiéndose con el paso del tiempo.

“Honestamente, la realidad es que se ha perdido. Nosotros, los de la vieja guardia, somos los que mantenemos el ritmo”, expresó.

Manuel PimentelGuillermo Burgos/HOY

Aun así, Pimentel forma parte de quienes se resisten a dejar morir la tradición. Al momento de la entrevista, realizaba su tercera compra de juguetes en Mundo del Juguete para enviarlos a Azua, donde cada año dona regalos a niños del sector.

"Todos los años yo compro y le doy a los niños. Los selecciono, a los que se portan bien les dejo. Usted sabe que ellos olvidan y el Día de Reyes están mansitos, pero yo no borro, a los que se portan bien yo les dejo", bromeó.

Una tradición que cambia con la tecnología

Otro ejemplo de solidaridad lo representan Rafael Valdez y Dahiana Reyes, una pareja de esposos que desde hace una década dedica el Día de Reyes a regalar juguetes a niños de escasos recursos. Para ellos, la magia de la Navidad se mantiene viva cuando los regalos llegan a quienes más los necesitan.

Rafael Valdez y Dahiana ReyesGuillermo Burgos/HOY

“Lo hacemos para que los niños se sientan felices y para continuar la tradición de cuando nosotros éramos niños, que jugábamos bastante”, recordó Reyes.

De su infancia, rememora con nostalgia muñecas Barbie y las tradicionales “María palito”. Reconoce que la tradición ha cambiado, en parte por la tecnología.

"Los niños prefieren más un celular y una tableta que los juegos, las muñecas, los juegos de cocina, el pin pon, el ya. Por eso estamos tratando de dar cosas así", explicó.

Cada año, la pareja deja juguetes a niños del sector 27 de Febrero, y procura aumentar la cantidad. En esta ocasión, alcanzaron los 150.

“Un número más es un niño más que hacemos feliz”, aseguró Valdez, quien destacó que todos reciben el mismo trato.

Valdez resumió su motivación con una frase cargada de emotividad:

“No te preguntes qué está haciendo tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer por tu país. Invertir en la niñez es invertir en el futuro”.

Para Norma y Manuel Vals, madre e hijo de nacionalidad cubana, la tradición también evoluciona, pero no desaparece.

Norma y Manuel ValsGuillermo Burgos/HOY

“Las personas cambian, pero los niños siempre esperan un regalo. Es un día bonito para compartir”, expresó Manuel.

Manuel, quien colabora en la parroquia San Judas, destacó el vínculo espiritual de la fecha.

“Es una tradición ligada a la fe, a los Reyes Magos y al Niño Jesús”, explicó, al tiempo que señaló que desde la parroquia mantienen la costumbre de recoger y donar juguetes.