Cuando la silla queda vacía en Navidad: el duelo que muchos viven en silencio

La Navidad suele asociarse con alegría, abrazos, reuniones familiares y celebraciones que se extienden de casa en casa. En República Dominicana, es tiempo de compartir, de música, comida y “bonche”. Sin embargo, para muchas personas estas fechas también están marcadas por el silencio de una ausencia: la de un ser querido que ya no está.

Para quienes atraviesan un duelo, la Navidad puede convertirse en un momento especialmente difícil. Así lo explica la psicóloga y terapeuta familiar, Soraya Lara Caba, quien señala que estas fechas suelen intensificar las emociones.

“La Navidad es un tiempo de unión y celebración, pero cuando se atraviesa un duelo aparecen sentimientos encontrados. Es como si la alegría colectiva chocara con la ausencia de un ser querido”, expresó al periódico HOY.

La especialista agrega que la intensidad del dolor no es igual para todos y depende, en gran medida, del vínculo emocional, la historia compartida y el significado que tenía esa persona en la vida del doliente.

Según Caba, el duelo puede volverse más complejo cuando existen factores como una fuerte dependencia emocional, un vínculo muy estrecho o circunstancias difíciles en torno a la pérdida, lo que puede generar una vivencia más profunda de tristeza, vacío o desesperanza durante estas fechas.

¿Qué puede ayudar en medio del duelo?

La psicóloga señala que no existe una forma “correcta” de vivir la Navidad cuando se está de duelo, pero sí hay acciones que pueden ayudar a transitarla con mayor cuidado emocional:

Honrar la memoria: incluir un gesto simbólico durante la celebración, como encender una vela, colocar una foto o dedicar unas palabras de agradecimiento.

Darse permiso: no es obligatorio celebrar como antes; se puede optar por encuentros más íntimos o momentos de calma.

Expresar lo que se siente: compartir las emociones con personas cercanas ayuda a aliviar la carga emocional.

Crear nuevos rituales: transformar la fecha en un espacio de recuerdo y esperanza, integrando la ausencia de una manera significativa.

Caba también advierte que, en algunos casos, puede aparecer un sentimiento de culpa tras la pérdida de un familiar cercano, especialmente cuando existen creencias distorsionadas en torno a la muerte.

"La culpa que aparece cuando muere un familiar cercano y significativo dependerá de la actitud frente a la muerte y de las creencias distorsionadas que surgen y atrapan en el sufrimiento, obnubilando los pensamientos que ayudarían a superar los sentimientos de tristeza, desesperanza y sensación de vacío", explicó.

La especialista asegura que este sentimiento puede trabajarse cuando se logra comprender el valor de la experiencia compartida y el legado emocional dejado por esa persona. Con el tiempo, los recuerdos pueden dejar de ser solo dolor y transformarse en aceptación, resiliencia y gratitud.