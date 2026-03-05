SimLimites lanza eSIM con internet ilimitado y seguro de viajes gratis para viajeros del Clásico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SimLimites, empresa especializada en soluciones de conectividad para viajeros internacionales, enfocada principalmente en tecnología eSIM, lanzó un producto especial diseñado para garantizar conectividad continua y protección durante toda la experiencia del viaje, para aquellos que viajarán a Miami para apoyar a la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La empresa presentó su eSIM con internet ilimitado en Estados Unidos, que al comprar antes de viajar, es una solución que permite a los viajeros mantenerse conectados desde su llegada, sin incurrir en cargos de roaming ni depender de redes WiFi inestables . La iniciativa incorpora además un seguro de viaje incluido, integrando en un solo producto dos elementos esenciales del checklist del viajero moderno: conexión y asistencia.

Con esta propuesta, SimLimites busca responder a una realidad cada vez más evidente en eventos internacionales de alta demanda: los costos inesperados de roaming, la dificultad para acceder a conexiones seguras y la necesidad de contar con respaldo ante cualquier eventualidad en el extranjero. La compañía promueve la compra anticipada y una activación sencilla, permitiendo que el usuario aterrice en Estados Unidos con el servicio listo para usar.

El paquete incorpora Flight Plus completamente gratis, un seguro de viaje que ofrece asistencia médica virtual, cobertura odontológica, apoyo legal en caso de accidente, asesoría ante pérdida de equipaje y fondos para medicamentos, entre otros beneficios. Esta integración posiciona a la empresa como la única eSIM en su categoría que combina internet ilimitado con seguro de viaje incluido dentro de una misma solución.

La promoción estará vigente hasta el 17 de marzo e incluye un descuento especial de 20% para quienes utilicen el código promocional RDCLASICO. El servicio puede adquirirse a través del sitio web https://wbc.simlimites.com/, stand en el área de salidas del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y en tiendas físicas ubicadas en Santo Domingo (Av. Tiradentes) y Santiago (Los Jardines).

Con presencia en más de 190 países y más de 500,000 viajeros conectados, SimLimites se ha consolidado como una empresa líder en soluciones de conectividad para viajeros internacionales, enfocada en ofrecer experiencias simples, seguras y sin límites. Con esta nueva propuesta, la compañía reafirma su compromiso de acompañar a los dominicanos donde quiera que viajen, especialmente en momentos que unen al país en torno al deporte.