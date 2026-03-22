Día Mundial del Agua
¡No solo sirve para hidratarse! Descubre los grandes beneficios de tomar agua
Cabe destacar que el 70% del cuerpo humano esta compuesto por el H20, y es un eficaz vehículo para transportar las vitaminas y sales minerales que necesitan nuestras células.
Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, una efemeride para hacer conciencia y conservación de este liquido tan valorado.
El agua no solo sirve para que las personas se hidraten o le quiten la sed, sino, también que contribuye a un sin numero de beneficios para mantenerlo sano limpiar el organismo y eliminar las toxinas.
Cabe destacar que el 70% del cuerpo humano esta compuesto por el H20, y es un eficaz vehículo para transportar las vitaminas y sales minerales que necesitan nuestras células.
10 grandes beneficios de tomar agua
1. Mejora el sistema inmunológico
2- Ayuda a mantener la belleza de la piel
3-Ayuda en la digestión y evita el estreñimiento
4-Reduce el riesgo de problemas cardiacos
5- Evita el dolor de cabeza y las migrañas
6- Resuelve el mal aliento
7- Aporta hierro al organismo
8- Regula la temperatura corporal
9- Mejora la funsion cerebral
10-