¡No solo sirve para hidratarse! Descubre los grandes beneficios de tomar agua

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Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, una efemeride para hacer conciencia y conservación de este liquido tan valorado.

El agua no solo sirve para que las personas se hidraten o le quiten la sed, sino, también que contribuye a un sin numero de beneficios para mantenerlo sano limpiar el organismo y eliminar las toxinas.

Cabe destacar que el 70% del cuerpo humano esta compuesto por el H20, y es un eficaz vehículo para transportar las vitaminas y sales minerales que necesitan nuestras células.

10 grandes beneficios de tomar agua

1. Mejora el sistema inmunológico

2- Ayuda a mantener la belleza de la piel

3-Ayuda en la digestión y evita el estreñimiento

4-Reduce el riesgo de problemas cardiacos

5- Evita el dolor de cabeza y las migrañas

6- Resuelve el mal aliento

7- Aporta hierro al organismo

8- Regula la temperatura corporal

9- Mejora la funsion cerebral

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