Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Por mucho tiempo, cuando se hablaba de dietas para perder peso, se pensaba que mientras más meriendas se consumían, más activo estaría el metabolismo. Pero la verdad es que ahora se sabe que cada vez que se ingieren alimentos hay disparos de insulina que, si bien son necesarios; en exceso, pueden resultar inflamatorios.

Sobre todo cuando la descarga de insulina viene asociada a alimentos enemigos como azúcar, cereales, lácteos y derivados.

Hoy en día es muy habitual encontrar en todos los supermercados una gran variedad de barritas, tortitas de arroz o maíz, snacks vegetales, frutas deshidratadas y un sinfín de productos preparados para picar entre horas. Atractivos tentempiés, siempre fáciles de llevar y listos para consumir. Pero, también es un alimento que se puede elaborar en casa.

La hora de la merienda

Por lo tanto, las meriendas no son obligatorias ni indispensables en un plan de alimentación. Sin embargo, si realmente sientes la necesidad de consumir algo más entre comidas o si la ansiedad por comer te ataca, es importante que optes por opciones de snacks saludables como los que te presentamos a continuación. Aquí algunas ideas para hacer en casa.