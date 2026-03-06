Sócrates McKinney realizará “Bridal Talks”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El lujo moderno y la elegancia de sus espacios, en perfecta armonía con el encanto histórico del hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, será el escenario perfecto para este domingo, 8 de marzo, desde las 10:00 A.M vivir la experiencia “Bridal Talks”, un bootcamp de bodas donde expertos del mundo de las bodas compartirán tendencias, consejos y secretos para planificar el gran día con visión y efectividad.

Ese evento se celebra en el marco de la 26ª edición de RD Bridal Week 2026, que se realizará del 19 al 22 de marzo, considerado el punto de encuentro más importante del sector bodas en la región.

“Bridal Talks" será un espacio creado para converger novias, planners y amantes del universo nupcial, teniendo como anfitrión al gurú de la moda, Sócrates McKinney, presidente de RDBW. “Este bootcamp de experiencias nupciales será el epicentro donde se concentrará todo el universo nupcial para analizar las nuevas tendencias internacionales y nacionales que conlleva la celebración de un evento tan importante como es una boda de ensueño”, expresó McKinney.

El calendario Bridal Talks 2026, estructurado por "TEMPORADAS" comenzará a las 10:15 de la mañana con las palabras de bienvenida de Marta Amengual, directora general del Kimpton Las Mercedes, quien resaltará la importancia de este encuentro lleno de moda, magia y belleza.

A las 10:30 A.M Sócrates McKinney dictará la conferencia “Lo que no puedes contratar en ChatGPT”, seguido de Pamela Pichardo, cortesía del Club Premium del Banco Popular Dominicano, quien disertará con el tema “Finanzas para dos”. A seguidas empieza la “Temporada de Belleza” con asesoría de maquillaje y peinado a cargo de Susan Taveras y Stam; Moda Masculina, con José Jhan; Moda Femenina, con The White Dress; Fotografía, con Danny Lora, y Video, a.cargo de Dauny Studio.

Después del horario de almuerzo, los asistentes disfrutarán de la “Temporada Decoración” que tendrá de moderadoras a las wedding planners Maripily López, de Event-Studio, y Mirta Sánchez, de MS Events. En tarimas simultaneas estarán Licelot Cuevas, de Media Naranja Eventos- planner, y Loidy Montero, de Exclusive Weddings- decoradora; junto a Lizandra Segura, BS Events- Planner, y Braulio Segura, BS Events- Decorador; también estarán 3, Paola Vargas, Moncheri Weddings- Planner, y Pedro Vargas, Vargas eventos, y en completan con Nydia Alegría como planner y decoradora. En la parte de escenografía estará Francis Rosa, de Backpanels; en Iluminación, Carlos Sousa, Inventivas y Joan González, Light Group en pantallas y audiovisuales.

La última parte será una deliciosa “Estación Dulce” que estará integrada por Mónica Hernández, La Artesanal; Cristina Matos, Cristina Cake Studio; Wendy Hernández, Pastelería Rosario Hernández; Arlina Fernández, The cookies by Arlina; Nayda Sánchez, Mariola y Gianell Pimentel, de Santia Repostería. Incluirá un Maridaje a cargo de Carlos Mejia, Model Mix.

A las 7:00pm “Bridal Talks” concluirá con rifas de nuestros patrocinadores y un brindis de despedida donde los anfitriones departirán con sus invitados especiales y participantes en este evento cargado de sueños e ilusiones para los futuros contrayentes. Más información en bridalweek.do.

“Bridal Talks” se realizará gracias al Club Premium del Banco Popular Dominicano, Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Kimpton Las Mercedes, Alcaldía del Distrito Nacional, Arajet, Backpanels, Vargas Catering, Inventivas, Henry Coradin RP & Eventos, MS Events, Models Mix, Stam Beauty Academy, Modulare, Sunset Caribbean, Danny Studio, Hidden, Event-Studio, Leo Suberví Musika, Mundo Foam, J Y E Decoraciones, Vivero Humberto, Paola Ventura y Revista A La Moda Novias. RD Bridal Week es miembro activo de ABRD y IADWP.