SOGESPA saluda fallo histórico del TC que defendió derecho de comunicación de obras audiovisuales

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La Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (SOGESPA) valoró positivamente la sentencia TC/0118/26 de fecha 10 de marzo del año 2026 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que reafirmó la protección de los derechos que asisten a los productores audiovisuales conforme a lo establecido en la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

La institución destacó que el fallo rendido reafirmó conceptos centrales del sistema de derecho de autor dominicano tales como: los derechos exclusivos del productor audiovisual de autorizar o prohibir las distintas utilizaciones que se realicen de sus obras y la comunicación pública de obras audiovisuales en habitaciones y espacios abiertos al público.

“El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Las decisiones de los tribunales contribuyen a consolidar un entorno de seguridad jurídica que permite a creadores seguir invirtiendo, innovando y generando valor agregado para la economía nacional”, expresó Nelson Jiménez Cabrera, director gerente de SOGESPA.

Asimismo, enfatizó que este logro se suma al trabajo que las distintas instituciones del Estado vienen desarrollando en la defensa de la propiedad intelectual de las obras audiovisuales, entre ellas la Procuraduría General de la República, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y la Policía Nacional, cuyos esfuerzos frente a la piratería digital en el último año han constituido importantes acciones a favor de una industria audiovisual cada vez más destacable.

SOGESPA estableció que el fortalecimiento del marco institucional de este fallo resulta determinante para el crecimiento sostenible de la industria audiovisual dominicana, un sector con creciente capacidad para generar empleo, atraer inversión y proyectar al país como un destino estratégico para la producción audiovisual en la región.

Finalmente, la entidad reiteró su disposición de continuar colaborando con las autoridades y los distintos actores del ecosistema creativo para promover una cultura de respeto al derecho de autory contribuir al fortalecimiento de la economía creativa en la República Dominicana.