Soho Bags and Glasses da la bienvenida a la Navidad y celebra un año más de estilo y distinción

La magia de la Navidad llegó a Soho Bags and Glasses, que celebró por todo lo alto el inicio oficial de la temporada y su aniversario, en un encuentro que reunió a clientes, aliados, influencers y amigos cercanos en su establecimiento de Bella Vista.

El evento, realizado en la avenida Rómulo Betancourt número 1368, Local 2-B, estuvo cargado de emoción y detalles que reflejaron la esencia de la marca: elegancia y modernidad. Los invitados fueron recibidos con luces y champán, en un ambiente festivo que marcó el inicio de la época más especial del año.

El empresario Ángel Trifolio, fundador de Soho Bags and Glasses, expresó su gratitud por el apoyo recibido durante este primer año en su local de Bella Vista. “Este año ha sido de crecimiento, aprendizajes y nuevas oportunidades, y celebrarlo junto a nuestros clientes y aliados lo hace aún más especial”, afirmó.

Durante la velada, los asistentes conocieron la nueva propuesta de la marca para esta temporada, que incluye bolsos, zapatos, lentes y accesorios que combinan estilo, calidad y funcionalidad. “Agradecemos profundamente la confianza que han depositado en la marca y esperamos que esta temporada navideña esté llena de luz, alegría y diseños que acompañen sus mejores momentos”, agregó Trifolio.

Soho Bags and Glasses trabaja con reconocidas firmas internacionales que comparten su visión de innovación y estilo, entre ellas Bottega Veneta, Gucci, Prada, Fendi, Dior, Loewe, Valentino, Yves Saint Laurent, Celine, René Caovilla, Tom Ford, Jimmy Choo y Christian Louboutin.

Con esta celebración, la marca reafirma su compromiso de ofrecer experiencias únicas y productos exclusivos que acompañen a sus clientes en cada ocasión especial.