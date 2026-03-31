Estos son los destinos más buscados para Semana Santa en República Dominicana (y por qué)

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Semana Santa es una de las épocas del año en la que muchos dominicanos aprovechan para vacacionar con familiares o amigos. Pero, ¿cuáles son los destinos más buscados en el país?

El periódico HOY consultó a la agencia de viajes Sergemma Travel, que reveló que, al igual que en años anteriores, Punta Cana continúa siendo el destino más solicitado por la mayoría de los viajeros.

“Sin lugar a dudas, al igual que en años pasados, Punta Cana sigue siendo el destino más solicitado por la gran mayoría”, indicó la agencia.

Explicaron que esta preferencia responde a su reconocimiento internacional y a la amplia variedad de opciones de hospedaje, especialmente hoteles todo incluido.

No obstante, algunos clientes también optan por destinos como Miches, Puerto Plata y Bayahibe.

¿Por qué Punta Cana lidera la demana?

Playa BlancaFotografía por: usatoday.com

Considerado un paraíso caribeño, Punta Cana se caracteriza por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, además de una amplia oferta turística que incluye desde complejos hoteleros hasta excursiones y actividades recreativas.

De acuerdo con Magical Vacation Planner, este destino figura entre los principales del mundo para resorts todo incluido, debido a la alta demanda de viajeros que buscan sol, playas y experiencias completas en un solo lugar.

Hoyo azulFuente externa

Asimismo, el Ministerio de Turismo ha señalado que Punta Cana ocupa el segundo lugar entre los destinos preferidos por los estadounidenses para vacacionar en el Caribe durante la primavera, según una encuesta de la Asociación Americana de Automovilistas (AAA).

Entre sus playas más reconocidas se encuentran Bávaro, Macao, Juanillo, Arena Gorda y Uvero Alto, mientras que su oferta de actividades incluye excursiones en buggies, visitas al Hoyo Azul, viajes a Isla Saona, cruceros y opciones de entretenimiento nocturnos.