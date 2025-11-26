¡Felicidades!
Estos son los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Digital 2025
El Observatorio de Medios Digitales Dominicanos celebró con rotundo éxito la octava versión del Premio Nacional de Periodismo Digital, donde reconoció la labor de más de 20 periodistas y dueños de medios digitales de todo el país.
A través de esta iniciativa respaldada por el Banco Popular Dominicano, el Observatorio logró reunirse en el Centro Cultural de Indotel, a comunicadores, periodistas y dueños de medios que tuvieron la oportunidad de celebrar los avances que ha tenido la República Dominicana en la mejora de la calidad del contenido que se produce en el país, a través de los medios digitales formales.
Durante la velada, en la que estuvieron presentes el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D' Aza y el vocero del gobierno dominicano, Félix Reyna, fueron galardonados con reconocimientos especiales: Colombia Alcántara, la Sociedad de Medios Digitales y Prensa Extrema, que dirige el comunicador Francisco Villanueva.
Con respecto al Gran Premio Nacional de Periodismo Digital 2025, el galardón le fue otorgado al veterano periodista José Tejada Gómez, director de Diariodigitalrd.com, medio con más de 2 décadas de vigencia en el ecosistema digital nacional.
El Premio Nacional de Periodismo Digital también contó con el patrocinio de Indotel, Ministerio de Energía y Minas, Farmacias GBC y la Liga Municipal Dominicana.
A continuación, la lista de ganadores:
Mejor periodista en redes sociales
GANADOR: Ramón Tolentino
Periodista digital del año
GANADOR: Sandy Familia
Mejor nuevo medio digital
GANADOR: revistaregionarios.com
Mejor podcast
GANADOR: Cuéntame más
Mejor reportaje en digital
GANADOR: "Salud Mental en Crisis en las Cárceles del país", de la periodista Aris Beltré para noticiassin.com
Mejor periódico digital de espectáculos
GANADOR: luminariastv.com
Mejor proyecto de innovación en medios digitales
GANADOR: publicación bilingüe de deultimominuto.net
Mejor periódico digital de Salud
GANADOR: resumendesalud.net
Mejor periódico digital de Turismo
GANADOR: infoturdominicano.com
Mejor versión digital de un medio impreso
GANADOR: listindiario.com
Mejor periódico nativo digital
GANADOR: deultimominuto.net
Mejor periódico digital de economía
GANADOR: eldinero.com.do
Mejor periódico digital del Sur
GANADOR: diarioazua.com
Mejor periódico digital del Cibao
GANADOR: elcentineladigital.com.do
Mejor periódico digital del Este
GANADOR: bavarodigital.net
Mejor periódico digital de deportes
GANADOR: piodeportes.com
Mejor programa de digital de opinión
GANADOR: Somos pueblo
Mejor contenido difundido en digital
GANADOR: Ana Simó
Mejor canal de YouTube
GANADOR: Al tanto TV
El Premio Nacional de Periodismo Digital de la República Dominicana es una iniciativa que reconoce la labor de periodistas, comunicadores y dueños de medios digitales que hacen de la red un espacio con contenido de calidad, aportando desde su ejercicio información oportuna y veraz, para garantizar el derecho a la información que tienen los ciudadanos y ciudadanas.