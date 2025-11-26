Estos son los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Digital 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Observatorio de Medios Digitales Dominicanos celebró con rotundo éxito la octava versión del Premio Nacional de Periodismo Digital, donde reconoció la labor de más de 20 periodistas y dueños de medios digitales de todo el país.

A través de esta iniciativa respaldada por el Banco Popular Dominicano, el Observatorio logró reunirse en el Centro Cultural de Indotel, a comunicadores, periodistas y dueños de medios que tuvieron la oportunidad de celebrar los avances que ha tenido la República Dominicana en la mejora de la calidad del contenido que se produce en el país, a través de los medios digitales formales.

Durante la velada, en la que estuvieron presentes el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D' Aza y el vocero del gobierno dominicano, Félix Reyna, fueron galardonados con reconocimientos especiales: Colombia Alcántara, la Sociedad de Medios Digitales y Prensa Extrema, que dirige el comunicador Francisco Villanueva.

Con respecto al Gran Premio Nacional de Periodismo Digital 2025, el galardón le fue otorgado al veterano periodista José Tejada Gómez, director de Diariodigitalrd.com, medio con más de 2 décadas de vigencia en el ecosistema digital nacional.

El Premio Nacional de Periodismo Digital también contó con el patrocinio de Indotel, Ministerio de Energía y Minas, Farmacias GBC y la Liga Municipal Dominicana.

A continuación, la lista de ganadores:

Mejor periodista en redes sociales

GANADOR: Ramón Tolentino

Periodista digital del año

GANADOR: Sandy Familia

Mejor nuevo medio digital

GANADOR: revistaregionarios.com

Mejor podcast

GANADOR: Cuéntame más

Mejor reportaje en digital

GANADOR: "Salud Mental en Crisis en las Cárceles del país", de la periodista Aris Beltré para noticiassin.com

Mejor periódico digital de espectáculos

GANADOR: luminariastv.com

Mejor proyecto de innovación en medios digitales

GANADOR: publicación bilingüe de deultimominuto.net

Mejor periódico digital de Salud

GANADOR: resumendesalud.net

Mejor periódico digital de Turismo

GANADOR: infoturdominicano.com

Mejor versión digital de un medio impreso

GANADOR: listindiario.com

Mejor periódico nativo digital

GANADOR: deultimominuto.net

Mejor periódico digital de economía

GANADOR: eldinero.com.do

Mejor periódico digital del Sur

GANADOR: diarioazua.com

Mejor periódico digital del Cibao

GANADOR: elcentineladigital.com.do

Mejor periódico digital del Este

GANADOR: bavarodigital.net

Mejor periódico digital de deportes

GANADOR: piodeportes.com

Mejor programa de digital de opinión

GANADOR: Somos pueblo

Mejor contenido difundido en digital

GANADOR: Ana Simó

Mejor canal de YouTube

GANADOR: Al tanto TV

El Premio Nacional de Periodismo Digital de la República Dominicana es una iniciativa que reconoce la labor de periodistas, comunicadores y dueños de medios digitales que hacen de la red un espacio con contenido de calidad, aportando desde su ejercicio información oportuna y veraz, para garantizar el derecho a la información que tienen los ciudadanos y ciudadanas.