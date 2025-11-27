Spain Business School entra en el ranking QS con la máxima distinción

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El sistema QS Stars evalúa a las instituciones educativas en diferentes dimensiones —docencia, empleabilidad, aprendizaje online, responsabilidad social, inclusión y desarrollo académico—, analizando con rigor indicadores que reflejan tanto la calidad educativa como el impacto social.

En el caso de Spain Business School, el informe de QS destacó especialmente:

La calidad del claustro docente, compuesto por profesionales en activo con amplia experiencia internacional.

La empleabilidad de los estudiantes, gracias a una metodología práctica y actualizada y el contacto directo con cientos de empresas de todos los sectores.

Y no se hace seguimiento solo a los estudiantes que están en activo, sino a los que han recorrido las aulas de SBS en estos 13 años de trayectoria.

La innovación digital, presente en todos sus programas y recursos de aprendizaje.

El compromiso social y ético, que forma parte del ADN de la escuela desde su fundación.

“Este reconocimiento llega en un momento clave, cuando el mundo necesita líderes capaces de unir tecnología y humanidad”, añade Blanco Cedrún. “Nos confirma que debemos de seguir impulsando una educación accesible, innovadora y con propósito”.

Con esta distinción, Spain Business School consolida su posición como una de las referencias internacionales en formación digital y empresarial, y reafirma su misión de formar líderes responsables preparados para afrontar los retos del futuro.

El QS World University Rankings 2026 evalúa más de 1.500 instituciones de 106 países y territorios.

Hasta junio 2025 hay 38 instituciones españolas en este sistema de clasificación universitaria, de las cuales solo 4 son escuelas de negocio. La inclusión de SBS en el Ranking QS da otra posibilidad más a los estudiantes, tanto nacionales como internacionales por apostar por formaciones de calidad en el territorio español.