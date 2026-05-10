Steven Puig expone sobre la contribución del Banco BHD al béisbol

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El presidente del Banco BHD, Steven Puig, participó como expositor en el panel “Diplomacia deportiva e impacto económico”, realizado en la bienal 2026 del Whitney Museum of American Art de Nueva York como parte del evento “¡Peloteros! Latinos & The Legacy of American Baseball’, organizado por la Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos y el Aspen Institute.

Durante su intervención, Puig abordó la contribución del Banco BHD al béisbol dominicano a través de iniciativas orientadas a la educación financiera de jóvenes talentos del béisbol y otros actores del ecosistema deportivo, además de ser el banco oficial de las Grandes Ligas.

"Nuestro deporte nacional tiene un impacto cultural y económico, siendo una plataforma de inclusión financiera, conexión entre comunidades y desarrollo sostenible. Por eso tenemos un firme compromiso con el béisbol dominicano que más que un deporte, es un pilar de nuestra identidad, un motor de desarrollo social y una vía de oportunidades para nuestros jóvenes tanto a nivel local como internacional”, enfatizó Puig durante el panel.

Desde el 2008 al 2025, el BHD ha ofrecido capacitaciones a más de 8,600 prospectos en temas de educación financiera y en habilidades sociales, emocionales y administrativas para su desarrollo profesional.

Puig puntualizó que el béisbol genera grandes oportunidades económicas en Estados Unidos, pero adquieren una dimensión aún mayor en República Dominicana por la cercanía social de los jugadores con la población.

Asimismo, la moderadora del panel y directora ejecutiva de Aspen Conexión, Pilar Frank O’ Leary, afirmó que “al situar en el centro la intersección entre el deporte, los negocios, la diplomacia y las artes, este diálogo destaca a la industria deportiva como un pilar fundamental de la economía creativa global, donde las contribuciones latinas están redefiniendo los mercados e inspirando nuevas formas de pensar sobre el crecimiento y el impacto”.

Unidos por el deporte nacional



Steven Puig, Alba García, Pilar Frank O´Leary, Francisco Cordero durante el panel

En el evento, Steven Puig compartió panel con Francisco Cordero, asistente especial internacional de la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (MLBPA) y Alba García, socia de McKinsey & Company.

¡Peloteros! Latinos & The Legacy of American Baseball inició con las palabras de la embajadora dominicana, María Isabel Castillo, y tres paneles de expertos que abordaron temas como la diplomacia deportiva, el impacto económico del béisbol, el empoderamiento financiero de los jugadores y la intersección entre arte y deporte.

El encuentro, concebido como un espacio de alto nivel, situó en el centro del debate el impacto de los dominicanos en las Grandes Ligas, así como su contribución al desarrollo económico y social.

Reunió a expertos financieros de McKinsey & Company y Capital One, Banco BHD, la Fundación y el Centro Cultural Eduardo León Jimenes; y a los exjugadores de Grandes Ligas, Nelson Cruz, Francisco Cordero y Miguel Batista, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas personales sobre la industria.

En el evento se destacó que la economía deportiva estadounidense se proyecta en 300 mil millones de dólares para 2035, con los aficionados latinos impulsando hasta un tercio de ese crecimiento.

La iniciativa ¡Peloteros! Latinos Shaping the Legacy of American Baseball forma parte de los esfuerzos conjuntos de la Embajada dominicana y el Aspen Institute para promover el diálogo sobre la influencia de la comunidad dominicana en sectores estratégicos, destacando el deporte como un pilar de desarrollo, identidad y proyección internacional.