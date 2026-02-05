Se suman a “El Prado en Nosotros”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano y su Centro Cultural Taíno Casa del Cordón se suman al proyecto “El Prado en Nosotros”, una propuesta de cooperación cultural que se desarrolla de manera simultánea en el espacio urbano y en el interior de centros culturales del país, con el objetivo de acercar el arte a la ciudadanía y resignificar el legado del Museo del Prado en el contexto caribeño contemporáneo.

La iniciativa, que inició en Santiago de los Caballeros y arriba ahora a la Ciudad Colonial de Santo Domingo, es impulsada por la Fundación Eduardo León Jimenes, el Centro León, el Museo Nacional del Prado de España y la Fundación Amigos del Museo del Prado, entre otras entidades.

Tras su exitoso inicio en Santiago de los Caballeros, la muestra está abierta al público capitaleño desde ayer miércoles 4 hasta el 6 de abril de 2026. Posteriormente, esta propuesta visitará las localidades de Punta Cana, Baní y San Francisco de Macorís.

El Banco Popular auspicia “El Prado en Nosotros”, como parte de sus esfuerzos para elevar el potencial de la economía naranja en el país. Esta iniciativa cultural se articula en dos vertientes complementarias: “El Prado en las calles” y “El Prado en el centro”.

Por un lado, “El Prado en las calles” convierte espacios emblemáticos del centro histórico de la capital en un museo a cielo abierto, mediante la exhibición de reproducciones a escala real de obras maestras del Museo del Prado, contribuyendo a la democratización y acceso al arte.