Departamento Aeroportuario visita unidad aérea en Orlando durante la SUN 'n FUN Aerospace Expo 2026

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Orlando, Florida.- En el marco de su participación en la SUN 'n FUN Aerospace Expo 2026, una representación del Departamento Aeroportuario (DA) de la República Dominicana realizó una visita técnica al hangar de operaciones de la Orange County Sheriff's Office Aviation Unit, en la ciudad de Orlando.

El recorrido fue guiado por el piloto dominicano Fenris Plácido, quien forma parte de esta unidad aérea especializada desde hace varios años, tras haber emigrado a los Estados Unidos en la década de los 80. Su trayectoria y desempeño representan un ejemplo de excelencia y orgullo para la aviación dominicana en el ámbito internacional.

Durante la visita, la delegación del Departamento Aeroportuario pudo conocer de primera mano las tecnologías avanzadas utilizadas por esta unidad para la vigilancia aérea, el combate al crimen y las operaciones de rescate. Entre los equipos destacados se encuentran modernos sistemas de cámaras de alta precisión, con un valor aproximado de 600 mil dólares, que permiten una visualización amplia y detallada de la ciudad en situaciones críticas.

SUN ‘n FUN Aerospace Expo 2026

Asimismo, se presentó el funcionamiento de los helicópteros de última generación y los protocolos operativos que se activan al recibir llamadas de emergencia, evidenciando un modelo de respuesta ágil, coordinado y altamente eficiente.

Este tipo de intercambios, desarrollados en el contexto de escenarios internacionales como SUN ‘n FUN, fortalecen la visión institucional del Departamento Aeroportuario, promoviendo la adopción de buenas prácticas y el conocimiento de innovaciones que contribuyen al desarrollo de la aviación en la República Dominicana.

La experiencia también resalta el impacto de los profesionales dominicanos en escenarios internacionales, sirviendo de inspiración para continuar impulsando el crecimiento, la capacitación y la proyección del talento nacional en el sector aeronáutico.