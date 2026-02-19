Superintendente de Seguros respalda a los corredores de seguros y afirma son indispensables

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un contexto donde algunos sectores cuestionan la necesidad de intermediarios en las contrataciones públicas, el superintendente de seguros, Julio César Valentín, afirmó que los corredores de seguros son “indispensables” para el buen funcionamiento de la industria aseguradora y para la protección efectiva de los asegurados.

Valentín puntualizó al participar en el X Congreso de ADOCOSE que los corredores representan a sus clientes, no a las compañías aseguradoras, destacando que su rol es defender los intereses de quien contrata la póliza.

El funcionario respondió a quienes plantean que el Estado podría prescindir de los corredores. Según explicó, esa decisión podría generar serios desafíos operativos, especialmente en instituciones públicas de gran tamaño.

“Imaginen una entidad estatal con 7,000 empleados enfrentando 20 siniestros entre accidentes y enfermedades”, ejemplificó. A su juicio, pocas instituciones cuentan con personal especializado y suficiente capacidad técnica para gestionar de forma ágil y eficiente cada reclamación.

En ese escenario, la ausencia de un corredor podría traducirse en retrasos, trámites complejos y dificultades para que los servidores públicos reciban respuestas oportunas.

Más que vender pólizas Valentín enfatizó que el trabajo del corredor va mucho más allá de la simple venta de una póliza e indicó que son acompañantes permanentes del asegurado.

Explicó que cuando una institución o un asegurado no cuenta con un corredor, enfrenta barreras importantes que podrían ralentizar la gestión de los reclamos.