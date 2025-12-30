Las supersticiones y rituales más populares del Año Nuevo en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Comer las 12 uvas al compás de los cañonazos o campanadas de la media noche; vestirse de amarillo o de rojo, son rituales muy practicados en casi todo el mundo.

A media noche, por lo general, se auto auguran salud, amor, paz y felicidad y, como un dicho popular dice que la prosperidad económica contribuye en gran parte de la felicidad, jamás se olvidan pedir por ésta, es por eso que uno de los rituales es lanzar las monedas.

El dominicano por naturaleza es muy creyente, pero estas creencias de hacer rituales para despedir el año viejo y recibir el nuevo no son únicamente nuestras, sino que traspasan fronteras.

A continuación te mencionamos algunos de ellos:

Comer las 12 uvas al compás de las campanadas de medianoche es una tradición de Año Nuevo para atraer buena suerte, prosperidad y cumplimiento de deseos para cada uno de los 12 meses del año venidero.

Año Nuevo: ¿Qué significan las 12 uvas?

Ropa interior de amarillo para la buena suerte y de rojo para atraer el amor.

Salir huyendo a la media noche con una maleta con la creencia de que esto le permitirá viajar el año nuevo.

Brindar con champaña para que todo sea próspero el año entrante.

Brinde con una champaña espumante... que no se pierdan esas tradiciones familiares. Fotos: Fuente externa

Limpiar la casa con amoníaco para que se vayan las cosas negativas y vengan las buenas.

Hacer humaredas con incienso para la buena suerte y encender velas de colores según el signo zodiacal.

Colocar monedas o billetes en los zapatos durante la noche del 31 de diciembre, lo que simboliza el deseo de caminar hacia un futuro próspero.

Lanzar lentejas sobre su cabeza y que caigan al suelo, después recogerlas y ponerlas en una bolsita roja para que el dinero te acompañe todo el año.

Barrer de adentro hacia afuera y desechar todos los objetos viejos o rotos, lo que simboliza la eliminación de energías negativas y apertura de lo nuevo.

Escribirle al Universo, a través de una libreta con todos tus deseos en presente para que se puedan lograr.